【跑手接龍二・111】兩年跑手・停經兩年苦不堪言　胖20磅的痛

上期「後備跑手」黃啟樂留給「兩年跑手」羅映潮的話是：「不要為別人而變，要為自己而跑下去」。 「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。

2月2日，我在日本香川丸龜國際半程馬拉松以1小時19分26秒，奪得「一般男女B組女子組」冠軍，成為近10年第3名以1小時20分鐘內完成半馬拉松的香港女跑手。可是，今次我不是分享速度帶來的喜悅，而是女跑手停經2年的經歷。

男人與女人，身體構造不同，否則追求馬拉松Sub 2的人，就不會只有男跑手。因此，訓練計劃和恢復時間都不大相同。中三開始跑步，每周一、三、五都練跑，絕大部分都是間歇跑，輕鬆慢跑不受重視。練到中六，我停經了，一停就停了兩年，那段時間，數月來到數滴已經感恩。停經是生理問題，但影響到心理，再加倍影響回生理，回想那段日子，苦不堪言。

當年羅映潮被取笑肥到像電單車。（受訪者提供）

最初停經，我不覺得有問題，反正月經又煩又痛，它不來就樂得清閒。不過，身體排不到毒，愈來愈差，容易疲倦、難以恢復體能、容易生瘡等。生理影響心理，身體這樣差，心情怎會好？我的性格變得飄忽不定、容易發脾氣和情緒大起大落，眼淚會不自覺地一滴一滴流下。

那兩年，我壓力很大，受不了就吃，吃完就想下一餐吃什麼。體重節節上升，肥了20多磅，冷言冷語沒完沒了。「肥得像電單車」、「係咪性冷感」、「唔想輸畀個肥妹」、「長跑點會咁肥」，我有持續練跑，但里數少和重課多，負荷夠大對減磅作用卻不大。

現在的羅映潮不太在意別人的說話。（受訪者提供）

有媽的孩子是個寶，爸媽看到我停經、情緒不穩和體重暴升，怎會置之不理？婦科和中醫看完一次又一次，但西醫檢查身體功能沒大礙後，只叫你放鬆些，注意飲食和要有良好生活習慣。中醫實際點，透過中藥慢慢改善體質，但需時很長和只是輔助。總括而言，我還是沒有來經。

羅映潮（左一）沒有刻意減磅，體重隨訓練計劃改變而下降。（受訪者提供）

直至升上大學，我跟隨越野跑隊練跑，減少間歇跑、增加慢跑和里數，情緒、皮膚和體重就有改善。闊別2年多，正常的月經就在這段時間來了！往後多月，它都定期來訪，放下心頭大石，我重拾久違的自信。

至於跑步，我都有突破，10公里完走時間有41分鐘提升至37分鐘1秒，亦能以1小時19分26完成半馬拉松。原來健康與運動表現可以並存，不一定「有你冇我」。

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一鳴驚人，跑出1小時19分鐘27秒的半馬拉松成績。（受訪者提供）

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