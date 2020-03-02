【馬拉松】一億円之男大迫傑再破紀錄變兩億　跑手變富翁快成絕唱

大迫傑在東京馬拉松刷新自己保持的日本馬拉松紀錄，然而全世界更關心的是，他是否可以再拿1億円？但他已經拿過一次，還可以再拿嗎？ 有圖有真相，賽後他在頒獎儀式上再次接過獎金，而且今次不止一億日圓。

2002年日本長跑名將高岡壽成跑出2小時06分16秒日本馬拉松新紀錄，野口水木2小時19分12秒的女子馬拉松紀錄也已是2005年的事。時隔十多年，始終未有選手突破。日本實業團陸上競技連合所眼見東京奧運將至，推出「Project EXCEED®」計劃，由企業向取得突破成績的精英長跑選手提供獎勵金，重點當然是向刷新馬拉松紀錄跑手即時發放1億日圓（約722萬港元）獎金，其實跑出接近日本紀錄的特定成績也可有豐厚獎金。

重賞之下必有勇夫，這句老掉牙的說法，也不知是否有用。這個計畫是2015年3月啟動，3年後終於有人挑戰成功。那是2018東京馬拉松跑出2小時06分11秒的設樂悠太。

7個月後，大迫傑在2018年芝加哥馬拉松以2小時05分50秒再次刷新日本全馬紀錄，成為第二個全馬一億円之男。

大迫傑再次獲得打破日本馬拉松紀的一億円獎金。（Getty Images）

東京馬拉松大會額外向大迫傑發放500萬日圓獎金。（Getty Images）

可是兩人在2019年受不同原因導致狀態低迷，設樂悠太經歷壓力性骨折，大迫傑在美國參與訓練的Nike Oregon Project，因主管整個計劃的教練薩拉扎爾（Alberto Salazar）遭重罰停止涉足跑界四年而停擺，影響訓練進程。

不過大迫傑沒有放棄，為實現出戰東京奧運夢想，轉移到非洲肯雅訓練。在武漢肺炎（又稱新冠肺炎）疫情陰霾下，2020東京馬拉松禁止一般跑手參賽。即使參賽者只剩200精英跑手，氣氛跟昔日差一大截，大迫傑半程跑得不順時，一度以為自己又一次要退賽了。

不過他咬緊牙關堅持，32公里開始發力愈跑愈快，即使尾段多次按住右邊腹部不得不稍為減速，最終仍以2小時05分29秒刷新自己保持的紀錄。

設樂悠太今年東京馬拉松表現失色，但他在2018年已領取過一億円獎金。（Getty Images）

大迫傑苦戰賺得一億円（按圖進入）

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教練也有1億円獎金

賽後他不止再次獲日本實業團陸上競技連合所頒發打破日本馬拉松紀錄的1億日圓獎金，由於他在東京馬拉松刷新國家紀錄，大會特別向他額外頒發500萬日圓獎金。

此外，日本實業團陸上競技連合所也會向創出紀錄運動員的教練，發放5000萬日圓獎金，大迫傑兩破紀錄，他的美國教練Pete Julian累積下來也已賺得1億日圓。

可是對大迫傑而言，他根本毋須成為「獎金獵人」。早在2013年他已被Nike看中，帶他到美國訓練，一舉成為日本長跑界代表人物，多年下來代言廣告和贊助合約不斷，適逢東京奧運年再創日本新紀錄，身價隨成績水漲船高，獎金只佔收入一少部分。

靠跑步置富相當吸引，不過其他跑手想仿傚設樂悠太和大迫傑的億萬円富翁之路，只剩下最後一個機會：因為日本實業團陸上競技連合所的獎金計劃，到2020年3月東京奧運馬拉松代表落實後結束，換言之，3月8日琵琶湖馬拉松將會是他們挑戰巨額獎金的最後機會。