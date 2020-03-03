【齊動 LetZ Goal】3月MinPlay重啟　齊儲里數走出疫境｜逆閃教練

武漢肺炎（又稱新型冠狀病毒）突如其來，為了避免聚眾導致交叉感染，跑步訓練也受影響，我們不得不在2月暫停儲里數取虛疑章的「每月MinPlay」活動。

但身心意志總不能無止境消沉，趁着「01齊跑」已經搬家，全新運動App「齊動LetZ Goal」粉墨登場，我們決定重啟「每月MinPlay」，由「逆閃教練」林偉熹領跑，一起走出疫境！