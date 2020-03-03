【齊動 LetZ Goal】3月MinPlay重啟　齊儲里數走出疫境｜逆閃教練

武漢肺炎（又稱新型冠狀病毒）突如其來，為了避免聚眾導致交叉感染，跑步訓練也受影響，我們不得不在2月暫停儲里數取虛疑章的「每月MinPlay」活動。
但身心意志總不能無止境消沉，趁着「01齊跑」已經搬家，全新運動App「齊動LetZ Goal」粉墨登場，我們決定重啟「每月MinPlay」，由「逆閃教練」林偉熹領跑，一起走出疫境！
「齊動 LetZ Goal」（下稱齊動）3月3日在IOS App Store和Android Google Play登場。下載新App，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，參加「齊動 LetZ Goal」的各項挑戰，解鎖運動成就，將里數換成獎賞。立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，為運動賦予全新意義！
這段日子，比賽接連取消，甚至平日練跑都困難重重，由跑界以至整個社會都氣氛低沉。不過這種日子總不能永遠持續！事實上，我們在疫情中依然看到不少跑手堅持練習，但時刻加強衛生意識，例如戴口罩跑、避免團練、在人流較少的清晨和晚上練習等。此時此刻，《齊動 LetZ Goal》決定重啟「每月MinPlay」，由逆閃教練（林偉熹）領跑，一起「走出逆境」。開始之前，先重新介紹一次「每月Minplay」的玩法。
逆閃教練曾經因傷引至腿部肌肉萎縮，現在卻走出逆境，成為全馬Sub3跑手。
按此下載「齊動 LetZ Goal」 將里數換成獎賞，為運動賦予全新意義！
每月Minplay分為3個Level，每名齊動跑手都可按自己的程度或目標，從3個選項（本月：88公里/128公里/328公里）中選擇目標「最低里數」，然後全力實踐，總不會有人因水平不足被丟低，因為一齊跑、一齊進步，才是跑步社群的精神。
跟逆閃教練一齊跑 3月MinPlay：88公里/128公里/328公里
齊動 LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人，定下3個Level的「最低里數」（MinPlay）。逆閃教練今月定了88公里/128公里/328公里，我們一起挑戰，贏取齊動LetZ Goal的「3月MinPlay虛擬章」，按此下載/登入「齊動 LetZ Goal」，也可在跑手接龍Facebook群組分享交流，Tag你身邊總是藉口多多的朋友，一起跑、一起進步！
3月Minplay重啟，領跑手逆閃跟各位一起努力。
3月MinPlay：328公里、128公里、88公里