【新冠肺炎．跑步】跑季提早結束應如何訓練？　徐弘泰回歸基本步

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）不單止影響香港，全球長跑比賽都陸續取消，例如遠至巴黎舉行的半馬拉松。比賽取消和跑班減少，但跑友不願停步，所以我們邀請了3名跑手，分享跑步心得。今篇有徐弘泰（Winter）分享3項跑武漢肺炎下的跑步貼士。

提早休季 改練體能

「冬天教練」徐弘泰（Winter）沒因為跑季提早結束就讓學生躲懶，他趁早調節訓練計劃，從重視高跑量轉為改善身體基礎條件，例如加強體能、提升速度、刺激小肌肉。對於疫情，他都有應對策略：「慢跑和長課可在街上練習，間歇跑（interval）就較難在街道找到合適場地。大家可改跑變速跑，一段快、一段慢，例如交替2分鐘快、2分鐘慢，達到訓練效果。」至於節奏跑，跑手可先用GPS手錶劃出所需距離，再在路段來回跑和休息。

徐弘泰建議大家跑前跑後要帶口罩和清潔兩手。（資料圖片）

此外，Winter每朝六點半都透過視像與學生一起練體能，互相鼓勵，他間中又與學生跑山，「跑步是持續向前走，容易忽略小肌肉，跑山身體會多方向移動，刺激細小肌肉」。他提醒跑山要注意速度，不用跑得太快。

徐弘泰 3大貼士：

1）用變速跑暫代間歇跑，因較易找到合適場地。

2）越野跑可以刺激平常忽略的肌肉，適合休季期。

3）用GPS手錶劃出所需距離，就能在街上練習節奏跑。

徐弘泰與學生透過視像電話與學生們一起鍛煉體能。（受訪者提供）

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