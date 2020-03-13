【齊動 LetZ Goal】動起來完成快活挑戰　賞你「01積分」

不論「快活」或「慢活」，適量運動有助大家健康生活。大家只要於「齊動 LetZ Goal」完成快活挑戰，即可獲得「01積分」，一同掌握健康生活節奏！ 「01積分」可於《香港01》的會員專區換領不同獎賞，讓大家「將汗水換成獎賞」。

【齊動 X 快活流動派】將於 3月14日開始，一連推出兩個活動予01會員參加。用戶記得下載「齊動 LetZ Goal」App，於下列活動時間，同步活動所需距離數據，即可分別得到1,314 和 1,000「01積分」，玩齊兩個活動就輕鬆取得超過2,000分，人人有份，齊齊動起來。

活動一︰3月14日 Pi Day，加入成為快活流動「π」，贏取虛擬獎章及積分！

於3月14日至3月16日，只要你成功同步3.14KM跑步數據至「齊動 LetZ Goal」，即送你快活流動「π」虛擬章以及1,314「01積分」！

按此立即起動！

只要於3月14至16日，同步3.14公里跑步數據，即可獲得快活流動「兀」虛擬章及1314「01積分」。

活動二︰完成快活挑戰，再賞你「01積分」！

快活挑戰虛擬跑活動由2020年3月20日凌晨00:00開始，直至2020年3月22日晚上23：59為止。立即登入「齊動 LetZ Goal」的「快活挑戰」頁面，按「立即參賽」後完成5K，同步數據後填妥表格，就有機會得獎。

【重要提示】齊動只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「快活挑戰」或其他虛擬跑挑戰。

立即按此下載「齊動 LetZ Goal」，尋找「快活挑戰」虛擬跑挑戰頁，按「立即參賽」接受挑戰。只要你完成5K同步數據，填妥表格，即送你1,000「01積分」。做運動兼儲積分換獎賞，一同掌握健康生活節奏！

想了解「齊動LetZ Goal」更多？立即按下圖，瀏覽我們的全新介面，然後按此下載「齊動」App！

立即登入，參與快活挑戰。所有合資格參加者可獲得1,000「01積分」。

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關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

按即立即體驗「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶



我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在「齊動 LetZ Goal」改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到「齊動 LetZ Goal」嗎？按此了解我們兼容的裝置

「齊動 LetZ Goal」有什麼活動？按此了解齊跑的「成就」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

我對「齊動 LetZ Goal」尚有大大小小疑問！按此了解我們更多

近日新冠肺炎肆虐，大家外出跑步也要注意衛生，緊記以下運動抗疫小知識！