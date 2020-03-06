【齊動 LetZ Goal】目標早已定下　面對疫境亦不能退

本周初「每月MinPlay」在「疫境」中重啟，由「逆閃教練」林偉熹作為領跑手，跟一眾「齊動跑手」用腳步打破消沉意志； 事實上，逆閃教練在這段時間中一直未有停下腳步，堅持練習維持最佳狀態，全因不甘就此放棄早已定立的目標。下個月，首戰波士頓馬拉松，作為去年實現「渣馬千金先生」的目標後，下個階段的新挑戰。

「齊動 LetZ Goal」（下稱齊動）3月3日在IOS App Store和Android Google Play登場。下載新App，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，參加「齊動 LetZ Goal」的各項挑戰，解鎖運動成就，將里數換成獎賞。立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，為運動賦予全新意義！

定下目標，然後就全力實踐，看起來順理成章，但其實能夠在過程中擁有不論遇上什麼難關，依然堅持走下去的決心，卻不是人人都做得到；

回想逆閃教練（林偉熹）小時候，本來就一個身體潺弱的孩子，卻因熱愛運動，一直將運動貫徹於生活中。可惜到了2006年，卻因為遇上運動意外和延誤治療等事情，導致右膝重創，腿部肌肉亦嚴重萎縮，以為運動生涯從此一沉不起之際，卻又不甘為自己定下局限。最後再一次，從一個怕右腳肌肉不能受壓而只敢偶爾享受fun run的跑手，經過幾年間的磨練，不但成為有資格影「勁人相」的千金先生，更成為一名全職的長跑教練，用自己的經歷，幫助不同跑手實踐目標。這種對自我承諾的固執，正是逆閃教練用腳步實現一次又一次從前自以為「不可能」成績的憑證。

定下目標，就要全力實踐。

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「我很期待第一隻六大馬比賽，就是從有『平民跑手殿堂』之稱的波士頓馬拉松展開。」；

自去年成功在香港主場的渣馬賽事Sub 3之後，挑戰六大馬成為逆閃教練的下一個目標。縱使他謙稱自己已有一定年紀，上線追求時間之餘，亦想好好紀錄每個過程，讓自己10年、20年後也能回味當中的細節。但是要做到自己所定下「Sub 3之餘，亦想邊跑邊拍照」的目標，當下就停低腳步是不可能的。

挑戰六大馬的目標，由下月波士頓開始。

在這個疫情肆虐的時代，大量海內外比賽取消，無法一如以往般透過跑季高潮寓賽於操之外，更擔心的是賽事取消，連比賽機會都失去；然而這些都並非個人能力所能控制的因素，擔心也沒有用。如果不好好準備自己，維持狀態，比賽來臨卻表現失準，到時就只可埋怨自己；於是逆閃教練即使在疫境依然堅持訓練，只是在訓練的習慣中多作衛生考慮，例如選擇少人的地方和時段練習、時刻與人群保持距離、做任何接觸到地面的熱身運動後就立即洗手等等，都是在非常時期要維持跑步習慣的話，不得不多走的一步。

逆閃教練說：「我始終相信鍛鍊好身體，才能對抗病疫；而且要保持好狀態，才能突破自己。」社會氣氛欠佳，今個月就讓這個一齊跑、一齊進步的跑步社群重新用腳步走出陰霾吧。

3月MinPlay：328公里、128公里、88公里

跟逆閃教練​一齊跑 3月MinPlay：88公里/128公里/328公里

齊動 LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人，定下3個Level的「最低里數」（MinPlay）。逆閃教練今月定了88公里/128公里/328公里，我們一起挑戰，贏取齊動LetZ Goal的「3月MinPlay虛擬章」，按此下載/登入「齊動 LetZ Goal」，也可在跑手接龍Facebook群組分享交流，Tag你身邊總是藉口多多的朋友，一起跑、一起進步！

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