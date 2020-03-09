跑鞋不一定要讓跑手跑得快，跑得穩和緩震都很重要，這對Nike React Infinity Run就為了協助跑手練跑時避開傷患。今篇01測試，我們用了100公里測試它的性能，看看它能否協助到跑手達致長跑長有。

01測試

測試産品：Nike React Infinity Run

測試內容：約100公里，包括25公里長課、17公里節奏跑和1公里斜坡等。

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力 *****

反應速度 ***

舒適度 ****

透氣度 ***

從顏色就看到鞋面由不同物料編織。（區嘉俊提供，葛行輝攝）

簡介

近幾年，Nike的競速鞋走在馬拉松頂尖，多名跑手都是穿著它的跑鞋奪冠，今次的Nike React Infinity Run卻不走競速路線，重點放在預防傷患和耐用，讓跑手能持續練跑，提升水平。

Nike React Infinity Run的鞋面採用Flyknit科技，以前的Flyknit夠輕，但不夠穩和強韌，我試過兩對跑鞋都在腳趾公位置破了。技術現在強化了，更在不同位置提升強度。鞋頭至中足的邊緣強化了，抵抗衝擊力。鞋踭不單加了外膠，還在邊緣加了橡膠，進一步為足踝提供支撐，減少扭傷和過勞機會。

在草地上跑，是100公里的其中一課。（區嘉俊提供，葛行輝攝）

厚厚的中底是Nike React Infinity Run的最大賣點，比上一代用多了24%的React泡綿，而且闊度向外延伸，達到它最重視的強勁緩震和減少左右搖擺，增加跑步的穩定性。大底就與過去不同，不再是只有鞋頭和鞋尾有黑色大底物料，而是全掌都有應用，大幅增加耐用度和防滑能力。

試後感

React Infinity Run一大賣點是耐用，所以我一連10課都是穿它，包括長課、節奏跑、斜坡、變速跑和日常慢跑，總共約100公里。第一項測試耐用程度，結果是滿分，鞋面彈性不減和沒有變形，仍能鎖穩腳部和提供足夠支撐給足弓。厚厚的中底機能依舊，沒有失去彈性和緩震能力。至於，大底就如下圖所示，沒有明顯磨蝕。

React Infinity Run耐用程度極高，推送力就不是它的強項，中底厚度不比Vaporfly 4%遜色，但取向不同，沒有碳纖維板、中底物料較重和硬，重視耐用多於推送，所以傾前的推送力並不明顯。跑友選購時要想清楚目的，到底是追求速度，還是耐用和護腳，我就喜歡穿它長課和慢跑，皆因穿它跑了100公里，腳部都沒有受傷，競速就別有選擇，例如隨腳掌彎曲的跑鞋。

按圖看清React Infinity Run細節

第一次穿它就跑斜坡，厚厚的中底反應不算快，足弓鎖得較緊，跑得未算暢順，多穿兩次，鞋型就與腳型配合後就愈穿愈舒服。

React Infinity Run鞋頭很寛，讓跑手跑得穩妥和易於平衡，腳掌寛的人會穿得很舒服，正常足弓的人就要適應。我覺得這種寛闊度很適合夏天，腳部脹了都不怕侷促。最後，白色的鞋面物料分幾層，物料不易弄污，但中層較難清洗乾淨，大家想把它保持潔白，雨天和泥地就不要穿上。

多款跑鞋的測試評分：

+ 6 + 5 + 4

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