【01跑記】新冠肺炎下的訓練日常　繼續練跑靜待馬拉松「噩耗」

2020年，先是香港馬拉松取消，接着是東京馬拉松，再遠至法國的巴黎馬拉松都取消了。大會一天未宣布取消，報了名還是要練，所以運動場和馬拉松關閉後，仍要走到公園和街道練跑。未到取消都不放棄，今回記錄一下在新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）籠罩下的跑步日常。

2020年初，香港受疫情影響，大部分長跑比賽取消，但我沒有停下步伐。為了準備4月巴黎馬拉松，里數有增無減，3月本該把里數推至高峰。詎料法國成為歐洲疫情的嚴重地區，巴黎馬拉松終於在昨日（12日）正式通知延期至10月18日。

早有心理準備，所以接到通知後，沒有太大反應，反而心情放鬆了，並改變訓練計劃。比賽改期，但努力不會白費，身體已有所改變，不妨回顧大會宣布賽事改期前的所練所感。

近期，跑馬地遊樂場才重新開放。（區嘉俊提供，葛行輝攝）

增加慢跑 跑得更快

人傾向做自己擅長的事， 跑手都不例外，耐力好的跑手側重長課，速度快者側重間歇跑，想進步就要「違反人性」。跑步訓練分成節奏跑、間歇跑、變速跑和長課等，忽略某類練習，發展就不平衡，拖垮進程。

我正是人辦，速度比耐力好，欠缺長課，比賽經常後段跌速。為應付馬拉松，年初開始增加慢跑和長課，減少速度課到了2月。跑馬地馬場跑道因疫情停開，我連節奏跑都停止，大部分時間都是用低於馬拉松的配速在街上跑，十分擔心要快跑時快不了。意料之外，運動場重開後，在7次1公里的間歇跑，和17公里節奏跑中，跑得比以前快和暢順。實測結果，銳意改善弱項，連強項都會變得更強，所以正視弱項和平均發展，才是上策。

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體驗全職跑手生活

疫情影響生活，初嘗home office，一試愛上，覺得自己過著全職跑手生活。習慣早起床的我，大約8時開始工作，午飯後小睡，再工作至黃昏就去跑步，跑後回家休息，再略略工作或負重訓練，效率很佳。

工作時間有增無減，時間卻可以自己安排，省下乘車和梳洗時間。睡多了，長課後又可步行回家休息，精神反而比訓練里數低時好，可見放鬆心神和休息十分重要，怪不得香港的前列跑手都想全職練跑。可惜，撰寫這篇文章時，我已再次坐在公司。

最後，分享巴黎馬拉松之旅的機票和住宿情況，我的酒店不可改期或退款，取消機票就要收手續費，暫未能改期，所以預算要蝕錢。朋友的機票和住宿卻可以改期，而且不收費用，十分羨慕。

home office最開心的「家人」是這兩位。（區嘉俊攝）

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