【在家網購】運動鞋或成細菌溫床　清潔鞋履用品點揀最好？

上月曾讀到一些美國大學研究，指出鞋子上的細菌量很多時比馬桶還要多，日常外出之後，細菌污染物很容易就會由鞋子帶回家中；尤其是路跑、越野跑等經過劇烈運動後的運動鞋，汗水與外來污染的結合，鞋子由來到外盡是細菌溫床。 在居住環境有限的香港，鞋子在室內存放對大部份人來說都在所難免。然而近月武漢肺炎（又稱新型冠狀病毒）疫情依然持續，港人的衛生意識與警覺性皆有所提高之下，除了入屋前用稀釋漂白水或消毒液稍稍消毒之外，平日注意清潔鞋子也是一個好習慣，既能保持衛生，亦能維持整潔的外觀。網上早有不少保持鞋子清潔的產品，今次便跟各位分享一下其中的買物方案。

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早前美國亞利桑那大學（University of Arizona）的微生物學家Charles Gerba發表研究報告，指出每一雙鞋子穿過兩周後，外部就可測出龐大數量的細菌，平均每隻鞋子有421,000個單位的細菌，96%更是糞便沾來的大腸桿菌；侯斯頓大學（University of Houston）藥劑學系研究員Jahangir Alam的團隊測試過30戶人家居環境的樣本調查，亦發現鞋底偵測出艱難梭狀芽孢桿菌的機率，比馬桶座墊還要高3倍。將附上大量污染物鞋子帶入屋中，對家居污染的影響可想而知，即使疫情解決，多留意鞋子清潔也是不能忽視的生活衛生習慣。

細菌污染物很容易就會由鞋子帶回家中，注意衛生十分重要。（網上截圖）

臭氧消毒器清除99%細菌

其實不止鞋子，就算是頭套、手套等運動裝備，持續訓練使用而又不加清潔的話，就算不關注什麼「肉眼看不見」的含菌量，單單是日積月累的「千年臭味」都足夠令人難受；如果本身比較懶，不想拿著鞋子又洗又刷的話，臭氧消毒器或許是個不錯的選擇。

原理很簡易，就是將本來用於醫療環境的消毒器搬到大眾家居，採用封閉式的設計，只要直接將鞋子或手套等小型物品放入其中，機器就會在攝氏21至24度內部環境中釋放臭氧消毒，鞋子擺放30分鐘至6小時左右，便可清除99%細菌病毒，卻不會傷害鞋子上本身的化學物質或溶劑，破壞鞋子的結構，同時亦能消除細菌引發的臭味。最重要，是它只要求用家將鞋子放進去擺，按幾個按鈕就可以，懶人恩物。

美國大學研究平均每隻鞋子上，有421,000個單位的細菌。（網上截圖）

不想與衣服一齊入機洗？可使用小型洗機鞋

有些污漬還是需要沖洗才能消除，將鞋子放入洗衣機，加點消毒液清洗，自然是最方便的方法；然而這樣做亦有缺點，例如放入一般洗衣機中，沖洗力度無法控制，有機會「洗爛鞋」或「撞壞洗衣機」；將鞋子與一般衣物一起清，亦可能不太衛生。因此若然家居面積容許的話，多置一部洗鞋專用的小型洗機鞋也是個不錯選擇。除了設有尼龍刷在洗滌時刷走鞋子污漬之外，部份小型洗機鞋亦有紫外藍光裝置，一邊洗一邊消毒，比自己用手洗徹底得多。

實在沒有位置的話，亦可考慮用洗鞋袋放入洗衣機清洗。（網上截圖）

專用洗鞋袋 家居面積有限之方案

當然吧，十分明白香港居住空間有限的困境，今時今日也不是所有家庭都有足夠地方放一台洗衣機，何況還要再加一台洗機鞋？這情況之下，洗鞋袋就是另一個不用消耗額外家居空間的方案；放入洗鞋袋前，先用撐鞋器固定鞋子，就可減少鞋子在洗衣機內洗至變型的機會。鞋袋中的絨毛纖維既能清潔鞋面污漬，亦能包裹鞋子外層，減少強力沖刷導致鞋面破損的情況發生，也能減輕硬物撞擊，撞壞洗衣機和破壞其他衣物的機會。至於能夠接受將鞋子與一般衣物一起洗，每個人的衛生觀念都不同，對部份人來說還是有一定心理關口。

鞋子未必每天都可清洗，但保持鞋子乾爽還是不錯的習慣。（網上截圖）

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保持鞋子乾爽也是日常衛生習慣

鞋子未必每天都可清洗，但是一些盡量保持衛生的習慣，還是可以多加注意；例如對穿著過的鞋子，回家前除了可先用漂白水或消毒液為「表層」消毒，「內層」方面其實亦需要保持乾爽，例如使用鞋子烘乾機，透過機器製造的乾燥空氣，加熱去除鞋體內累積的水分，減少它變成真菌、細菌生長環境的機會。對於有攀山越野習慣的人來說，鞋子內外濕透可謂家常便飯。

除了家用的烘乾機之外，網上亦有便攜的版本，供工作、外遊、郊遊等等暫時離家的環境使用。尤其對腳汗比較多的人，這些裝置關乎減少異味，避免鞋體的衛生狀況持續長期惡化等等；運動本來就是對健康生活的一種追求，然而健康很多時卻是從這些生活上的小環節中入手。

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