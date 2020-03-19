【山系．體物寫志】日本超馬神人品牌　「百里」哲學滿載衣帽之間

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，反正難以外遊，山野活動成為市民假日運動的主流，對於山系商品的要求急增，卻並非人人都喜歡那些「最大路」品牌，喜愛向一些「有性格」的獨立品牌入手。 日本品牌TOMO'S PIT近月得到本地山系商店垂青，除了日系Urban Outdoor細節的設計，令其山系服飾隨便看看都有吸引力，創辦人井原知一（Tomokazu Ihara）將自身對待越野跑的「100英里」哲學，貫徹於產品之中。每件商品都在解說主理人本身的故事，入手之餘，值得細味這品牌故事。

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日本人的「職人精神」，總是喜歡將一件事反覆地做，不斷的磨練達到極致境界。越野跑之上，亦看到這種「一生只專注一件事」的偏執。TOMO'S PIT主理人井原知一是日本知名的越野跑神人，之所以「神」，並非跑過什麼國際注目的賽事、嬴過什麼前無古人的榮譽，而是他十餘年前，找到越野跑這種「生涯運動」之後，反覆磨練100英里距離比賽的決心，每年跑8至9個100英里的比賽（或高手間的私鬥），達至完成100次100英里賽的目標。

井原知一的夢想，就是繼續奔跑，直到跌倒。（網上圖片）

我一生的夢想就是繼續奔跑，直到跌倒。 井原知一

時間回到十餘年前，井原知一不是「神人」，甚至連「跑手」都稱不上。當時的井原是一家IT公司的職員，除了小時候踢一下足球，基本上都不太做運動。身高178cm，體重卻有98公斤，BMI（Body Mass Index）有32，高於正常水平，屬中度肥胖。直至他轉職到一家運動用品公司工作，某年參與一次展覽會，被公司安排做「白老鼠」，以展示公司代理的跑步機有成效，被迫開始了跑步。

那時的井原知一，跑個5公里都感覺是極大挑戰。不過，或許跟日本人對於工作的專注態度有關，他非常認真看待這份「白老鼠」任務，自此每天都在跑步機上跑30分鐘，3個月間瘦了7公斤。從那時開始，跑步成為了井原的日常，全新的體驗令他發掘到自己從來沒想像過的一面，找到一種全新的生活方式，從而開始訓練越野跑和馬拉松，以及參賽。

井原知一是2019年香港四徑超級挑戰的「完成者」。（HK4TUC圖片）

井原知一選擇比賽的原則，並不重視賽事的名氣，UTMB、TDG等名牌未見影踪。相對之下，他更喜歡率性地挑戰覺得好玩、有挑戰性的路線，為享受生活而跑。他一年參加8、9場100英里或更長的比賽中，大多數都是一些日本本土的特色賽事，對外國跑手之間不太知名。如果硬是要用一些比賽或成績，去了解井原「有多神」，大概可以從3場外國山賽中「量化」他的實力。

一，他跑過由1986年首屆開始，只有15人能夠完賽，完成率只有1%的美國Barkley Marathons。

二，他是2013年HK168的男子公開組季軍。

三，他是本地越野跑神人間的「私鬥」，香港四徑超級挑戰的「完成者」，即一次過穿越麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑共298公里，

並在60小時內完成的才可稱「完成者」，75小時內完成的則為「生還者」。

一，他跑過由1986年首屆開始，只有15人能夠完賽，完成率只有1%的美國Barkley Marathons。 二，他是2013年HK168的男子公開組季軍。 三，他是本地越野跑神人間的「私鬥」，香港四徑超級挑戰的「完成者」，即一次過穿越麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑共298公里。60小時內完成這場私鬥的跑手，稱「完成者」，75小時內完成的則為「生還者」。

近月有山系商店引入井原知一的品牌TOMO'S PIT。

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井原為跑步而跑，作為跑步人生的見證，得獎與否只是次要。因此，四徑這類只有榮譽，沒有獎項的挑戰，尤其合他的口味，事實上他也是東京多摩河川敷100里超馬的創辦人，活動的性質跟香港四徑類同，不能稱之為「比賽」，而是「私鬥」。他每年挑選25名跑手一起參與，只有個人榮譽，沒有獎項。最終目的還是希望完成100次100英里的生涯目標，這就是井原品牌TOMO'S PIT的產品設計，對「100英里」概念情有獨鍾的原因。

TOMO'S PIT在商品寄語所有跑手實現生涯目標之餘，亦別忘記享受這種運動時的初心。因此，除了越野跑服裝，亦提供網上教練課程服務。以井原的經驗，按照不同跑手的目標，提供個人化的訓練課程和線上指導等等，以職人精神幫助不同人。在越野跑運動中完成各自的修行。

井原知一以品牌TOMO'S PIT解說他的「100英里」夢想和越野跑哲學。

現年43歲的井原，「100次100英里」目標其實已達成了一半，以此進度來看，他估計大概在50歲前就能完成目標，之後又可以怎樣呢？他的答案其實很簡單，就是「200次200英里」了，這個目標可以在90歲前達成。上天堂之後，又可繼續跑「300次300英里」。因為他早已明確地找到自己一生的夢想，就是繼續奔跑，直到跌倒。

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