新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情加劇，近日有確診個案與健身室有關。健身室可分成帶氧運動區、熱身區、搏擊區、負重訓練區和更衣室，當中的細菌病毒黑點，你知多少？

帶氧運動區

跑步機、單車機、划艇機和太空漫步機，都屬於帶氧運動區的設備，機上的扶手容易沾上細菌，存放電話位置亦不能忽視，因為手機容易黏上使用者唾液，當人人都放手機於同一位置，細菌病毒更易傳播，加上跑步機存放水樽和手提電話的位置，都在跑步帶前方，汗水和唾液容易灑到該處，風險更高！

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存放水樽都要特別小心。（getty image）

熱身區

熱身區放置了瑜珈墊，大家都坐下拉筋伸展，身體多個部位都接觸到瑜珈墊，用家甚至會近距離面向墊。大家使用時不要依賴店員清潔，自己噴消毒酒精到墊上較安全。

負重訓練區

健身椅、啞鈴和壺鈴等器材多人使用，難以追尋上一名使用者，所以消毒濕紙巾要常備身邊，每次使用前都要抹一抹。

搏擊區

搏擊運動易有近距離接觸，自然要多加小心，此外，公用拳套和腳套都是黑點，內層緊貼身體，外層往往打到別人臉上，所以累積了很多人的汗水和垂液，建議大家自備拳套，每次使用前後都立即清潔，避免累積不同人的體液。

更衣室

風險最高的地方，所以政府體育館都未開放更衣室，大家都赤腳走來走去，赤條條在霧氣重的浴室洗澡，所以還是不要脫下襪子和洗澡，短暫停留為妙。

最後，運動服和手套定必接觸到很多健身器材，謹記每次都要包好，並帶回家清洗。

身體與健身器材會有很多接觸點。（張浩維攝）

拳套內側更難清洗，還是自備較安全。（Getty image)

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