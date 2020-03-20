【行山】往日之約達成　他朝再登自殺崖會走較易的路｜Hikipedia

我們認識自殺崖這個地方，最初源自於一張照片：2015國家地理攝影大賽—青年組冠軍作品《野孩子追夢的世界》； 照片取景的地方正是自殺崖，影像訴說出一個野孩子在窮崖絕壁上，架起露營帳幕，居高臨下俯視城裡一片燈火璀璨的故事。繁華都市與簡樸山野對比如此鮮明，撼動我們的心。亦因為這張照片，從此自殺崖便加進我們的Bucket List裏。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

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經日落脊登飛鵝山自殺崖路線資料（注意：此為高難度路線，必須準備充足，新手勿試）：

兩年前我們已經想過實現這段旅程，為此亦做過些資料搜集，發現飛鵝山雖然易去，但前往自殺崖的山路卻絕非新手路線，路程崎嶇亦比較長，自問當年行山資歷還是不夠，胡亂出發潛在風險，於是又未成行。直到最近有行山老手朋友說打算由日落脊上登自殺崖，我們方決定跟隊前行。

Kelvin Yuen得獎作品 — 野孩子追夢的世界（Kelvin's Landscapes Facebook專頁圖片）

「九龍」這個香港人日聽夜聽的地理名詞，原指九座相連山峰，最高的一座便是東面的飛鵝山，海拔603米。登上飛鵝山主要有四條路徑，難度大相逕庭。東面的山徑路線完整、較為平緩，難度不高，相對適合行山新手或初次登山者；最險峻的南脊則為懸崖峭壁，路徑滿佈浮沙碎石而陡峭，具一定危險性，故畏高人士及經驗不足者切勿前往，千萬不要為打個卡而以身犯險。

自殺崖一直在我們的Bucket List裡。

自殺崖沿途風景

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攀山越嶺 體能與技術缺一不可 新手務必止步

我們從日落脊起行，起點在飛鵝山1號。起初不算太難，很快便看到第一個景點，天鷹石。但其實由這裡開始，才算正式「上山」，接下來迎接我們的，便是無盡的斜坡陡壁。我們認為「爬山的難」有兩種，一種是對體能的挑戰，另一種是對技術的要求。前者跟爬升高度和路線長度有直接關係，後者則視乎路況是否陡峭或碎石而定。所以攀登日落脊的難，就是兩者的結合。

超過一小時沿繩爬升，不但挑戰我們的體能，在45度的淺窄崖壁上攀爬也考驗我們的技術，我們只有手腳並用地不斷往上爬，沿路雖有山友留下的繩借力，但我們也不敢太過依賴這些受盡日曬雨淋的繩子，每一步都小心翼翼，確認落腳位穩固才踏前，可謂一步一驚心。慶幸我倆都不畏高，不然在「半天吊」的崖壁往下看，絕對會嚇到雙腳發軟。

轉身回望，才發現我們已經在九龍東的高樓大廈之上。

斷崖霧都震撼人心

爬到半路作個小休，轉身回望，才發現不經意間，我們已經在九龍東的高樓大廈之上。約50分鐘後，便見第二個打卡位「鸚鵡咀石」。這個外形就像一個鸚鵡頭的大石就在懸崖邊，換了從前年少氣盛，見到打卡位一定會衝過去「影餐飽」，但現在年紀大了識得怕死，感覺危險，最後便決定遠遠地拍張照片留念便算。

離開「鸚鵡咀石」後再有一小段上坡，很快便到達自殺崖。登至山頂，眼看整座飛鵝山在霧海中若隱若現，為自殺崖增添了一點神秘迷離；站在自殺崖上，整個東九龍盡收眼底，更可遠眺港島的摩天大廈。就算攀登的過程多辛苦，見到這些氣勢磅礡的景色，每次都可叫上山的辛苦一掃而空。不過說實話，現場親眼欣賞的自殺崖，跟我們一直以來的印象中好像有點出入，怎麼形容呢？就是好像缺少了照片中的「霸氣」。

以前總覺得自殺崖這個地方，看到其名字已經有點聞風喪膽，但經歴了這次由日落脊的一段攀爬，自殺崖的那個「大平台」跟整段路程比較，可說親切得多。當然，拍照打卡還是要非常小心，不要因一時興奮忘記這裡是意外黑點。

整個東九龍盡收眼底。

路線有危險 人多好照應

記得我們曾經開玩笑說：「好似行高難度路線，通常都唔會蕩失路。」事實上，是因為我們走過的高階路線，通常都有經驗山友帶隊，所以才不會迷路。即使我們平日享受二人行「自私山」，但偶爾跟一小群山友挑戰高級路線，也是另一種樂趣。一來多個人多個照應，二來人多嘻嘻哈哈的氣氛，彷彿令整條山路變得沒有那麼困難。日落脊上攀一段有不少險位，幸得山友指點才能安全走過，不然恐怕要花更多更多的時間才能攻頂。

這個方法上自殺崖難度高，但完成後卻很滿足，證明這些年的修練並無白費﹗

另一個組團的好處，就是大家可以分享食物。平日我們兩個人行山，都吃得十分隨便，通常只會帶能量棒或飯糰上山。相反，同行山友的午餐卻是吸引得多，橙、提子、士多啤梨這些水果不在話下，有時更會帶八寶粥、紙包玉米，更試過有人帶了個蛋糕上山，為朋友慶祝生日！我們當然也會很不客氣地開心share大家的午餐。

這趟飛鵝山自殺崖的2年之約，對我們來說是一個成就解鎖。不過取道日落脊的話，與其說是行山，更貼切的形容應該是「爬山」才對；難歸難，但完成後卻別具滿足感，證明這些年來走過大山小山的修練並無白費！下山的時候，我倆不約而同定下新約定，一定會再來自殺崖看日落，不過下次我們會選擇其他較容易的路線。

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芝麻灣半島​路線資料簡介（按圖放大）：