【跑手接龍二・112】熱度跑手・與跑步分開仍覺熱暖　助人亦快樂

上期「兩年跑手」羅映潮留給「熱度跑手」麥雨晴的話是：「希望你一向樂天的性格，可以一直伴隨着你渡過人生每一個難關，永遠支持你」。 「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。

跑手會不會對跑步生厭？沒有標準答案，但經歷告訴我熱度不會永不改變。

中學開始跑步，每周練3課，專攻1500米、3000米障礙賽和10公里。代表過香港出賽，亦奪取過香港馬拉松青年組冠軍寶座。熱情曾帶給我回報，但原來火不一定無止境地燒，在大專越野賽得到第4名後，我的火熄掉了。

在香港城市田徑錦標賽以港隊成員身份出戰3000米障礙賽。（資料圖片）

我修讀酒店管理，所以大學最後一年走到馬來西亞實習，身在異鄉和工作不定時，跑步變得奢侈，多年來首次停跑，一停就是大半年。

實習完畢，回到香港，我為了最後一屆大專越野賽重拾跑鞋，方發現小別未必勝新婚。我和跑步像異地戀後的戀人，曾經動地驚天愛戀過，重遇卻不再甜蜜。

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空白期，足夠讓熟悉變成陌生，跑步不再手到擒來，我在運動場走完一圈又一圈，感覺不如往昔，走得很辛苦，完走時間又比以前慢，所以行到運動場外就不想進場訓練。可是，我對跑步仍有期望，繼續咬緊牙關，但不禁問自己還鍾意跑步嗎？

最後一場大專越野賽，大家跑得快過預期，所以好興奮和開心。（受訪者提供）

青春不是無了期，大學4年級就是我最後一屆大專越野賽。

不想留下遺憾，儘管練習未如理想，我綁好鞋帶，毅然起步。這場比賽，我意外地奪得第4名，花了23分鐘23秒就完走6公里。

衝線後，我再次因跑步感到興奮，但感覺變了就是變了，縱使為它瘋癲過，現在我已經無力掙扎，甚至對跑步感到恐懼，所以競速生涯來到終結的一剎。

畢業後，我投身要輪班的酒店業，沒有再在運動場用風聲劃破夜空，直至看到運動品牌招募配速員，才重拾跑鞋。

角色不一樣，看到的景色都不一樣，沒有追風的壓力，變得樂於協助他人達到目標，原來只為健康，偶然跑步，有另一種快樂。

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