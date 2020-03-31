【齊動 LetZ Goal】送你摺疊跑步機　留家抗疫繼續跑步︱4月活動

跑步里數換獎賞，下載手機app「齊動LetZ Goal」，綁定運動裝置，參加「齊動」的挑戰活動，每次運動後sync數據，就有機會以跑步里數換禮品、做善事。 4月，「齊動」伴你強身抗疫，室內跑步機、跑鞋、耳機等禮物，將在「四月激賞」和「每周挑戰」源源送上，更隨時有意外驚喜，記得定時進入「齊動」，以免錯過遊戲。

【重要提示】「齊動」用家同時間只可參加一項虛擬跑挑戰，必須暫停參與原先挑戰，方可參與「四月激賞」或其他虛擬跑挑戰。

挑戰只計算「參加中」的里數，未按參加或暫停中的挑戰，將不會接收相關跑步數據。

「齊動 LetZ Goal」4月活動，頭炮「四月激賞」送你iRunner摺疊跑步機，加上逢星期一的「每周挑戰」，以及不定時的突擊虛擬跑，「01積分」、新款gadgets、旗艦智能電話等，用跑步里數可以贏取各式禮物！

按此參與「齊動 LetZ Goal」，從此，運動變得不一樣。

iRunner是可摺式跑步機，用後可直立擺放，適合港式家居環境。操作表板昏單易用，能顯示不同運動數據，譬如卡路里計算、跑步距離、心跳等，而且安裝簡易，開盒即用。

立即登入「齊動 LetZ Goal」的「每月挑戰」頁面，於「四月激賞」按「立即參與」，之後跑10公里並同步數據（sync數據），再填表回答問題，就有機會贏得「iRunner 部屋跑步機」（價值$2,888），名額1個。「四月激賞」即日起至4月26日晚上23：59截止。

除了「四月激賞」，每個星期一都有「每周挑戰」，獎品同樣吸引！

每周挑戰第五回 日期：4月6日 至 4月12日 獎品：ASICS跑鞋，共10對

每周挑戰第六回 日期：4月13日 至 4月19日 獎品：Jabra Elite 75t 真無線耳機（價值$,1388），共5對

每周挑戰第七回 日期：4月20日 至 4月26日 獎品：Reebok 包膠啞鈴（價值$68），共8對 挑戰獎品由 FitBoxx 送出。

每周挑戰第八回 日期：4月27日 至 5月3日 獎品：超聲波自動洗鞋機

想了解「齊動LetZ Goal」更多？立即按下圖，瀏覽我們的全新介面，然後按此下載「齊動」App！

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關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

按即立即體驗「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶



我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

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