我一直喜歡收藏跑步比賽的完成獎牌。 然而日常生活總不能每次跑步都是比賽，直到去年，由「01齊跑」到現今的「齊動LetZ Goal」，我使用它記錄跑步里數、距離和抽禮物，但最喜歡玩的是儲虛擬獎章，猶如增添了一個日常跑步動力。 （編按：本文為Sandy投稿，由《01體育》編輯）

隨便數一數，我已儲了超過60個「齊動LetZ Goal」（前「齊跑」）的跑步虛擬章。除了「每月Min-Play章」和日常的里數章之外，還有不少期間限定獎章，譬如中秋、冬至、大暑、白色情人節。

每次跑步後上傳數據，里數變得「形象化」，就像平日看銀行存摺的銀碼一樣，每天積累多一點，是紀錄，也為跑步過程增添趣味。練跑的成果是自己的，獎章就像是Bonus或利息！

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近日還想跑步的話，不得不多注意衛生。

Sandy的獎章櫃，按圖放大：

+ 57 + 56 + 55

認識我的人都知道我喜歡跑日本馬拉松，記得去年首次抽不中大阪馬，有點失落，因為得不到大會的完賽獎牌。但在大阪馬比賽當天，跑幾公里就能得到虛擬獎章，算是安慰獎。

又有一次，正值面對傷患情況最壞狀態，不敢奢望跑更快，有時候更要半行半跑完成短短幾公里，這時候我看到「黃金戰士章」上架，儲齊一套就成為支撐我繼續跑的小目標，獎章中的「小戰士」，像是鼓勵我不要放棄似的。

雖然我最後都未能儲到整套黃金戰士，但每次看到它們，就會記起那兩個月的自己，現在每次跑到失落，回想當時能跑就快樂的簡單感覺，總能為自己充充電。

虛擬章令跑步的過程更添趣味。

但數到推動我最大跑步動力的獎章 ，非「每月MinPlay章」莫屬。3個level的MinPlay，簡單來說就是每月要追的里數。通常頭兩個Level不算太難，第3個Level就要靠多一點努力和堅持，有時在每個月的最後一天，發現自己還差幾公里才達到最後一個MinPlay章的里數時，那種「不圓滿」的感覺令我偏執地跑完那餘下幾公里，就是為了將「獎章櫃」上最後的獎章填上顏色。

然而有一次例外，這就是2020年1月由屈旨盈領跑的「500公里」Level 1「MinPlay章」，月初看到新里數公布時真的呆了，頂級跑手就是頂級跑手，這是一個現在的我再努力也跑不上的里數，希望未來變強之時有機會觸及。

屈旨盈（圖）領跑的1月MinPlay章，Level 1的500公里，我實在應付不了。（資料圖片）

正值疫情，追里數的生活可能會被人稱為「堅離地」，或是什麼「跑步癮君子」。跑與不跑、戴不戴口罩跑，人人都有自己一套。記得好一段日子喜愛晨跑，提早每天的活動，感覺可用的時間多了，但後來不知怎的又變回懶惰。

現在正是時候回復晨跑的習慣，空氣比較清新，街上途人不多，可以找到機會做自己喜歡的事的話，總是感覺不錯。

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