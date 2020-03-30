【齊動 LetZ Goal．每周挑戰】 跑5K答問題　贏走家用空氣清新機

「齊動 LetZ Goal」每逢周一都會推出新挑戰，支持各位跑手「將汗水換成獎賞」。 每周挑戰第四回將送出Sharp IG-EX20 家用離子空氣清新機，保持家中空氣清新，最適合現時留家抗疫使用。

本次虛擬跑活動已經開始，直至4月5日晚23：59為止。立即登入「齊動 LetZ Goal」的「每周挑戰」頁面，按「立即參與」後跑步5K，同步數據後填表答問題，就有機會得獎。

【重要提示】齊動只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「每周挑戰」或其他虛擬跑挑戰。

每周挑戰來到第四回，送出Sharp IG-EX20 家用離子空氣清新機一部。體積細小的設計，適合放在家中，或辦公室的工作桌上使用。能夠消除產生氣味的細菌，達至除臭抗菌。

每周挑戰今回送出Sharp IG-EX20 家用離子空氣清新機一份。體積細小的設計，適合放在家中，或辦公室的工作桌上使用。能夠消除產生氣味的細菌，達至除臭抗菌。

立即按此下載「齊動 LetZ Goal」，尋找「每周送禮」虛擬跑挑戰頁，按「立即參賽」接受挑戰。只要你完成5K同步數據，填表回答「推介可以在家中做的帶氧運動」。齊動團隊會選出最有趣的答案，送出Sharp IG-EX20 家用離子空氣清新機，名額1個。

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關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

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關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

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關於其他疑問

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