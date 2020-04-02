【齊動 LetZ Goal】四月MinPlay開動　停跑就留家做體能｜文少杰

疫情嚴峻，禁止聚集，「齊動LetZ Goal」的「4月MinPlay」主角文少杰（文sir），特意把3個級別的里數定得低一點，同時他在「跑手接龍」facebook group發起「體能動作挑戰」，就算跑手因擔心疫情不外出跑步，留在家中也能繼續訓練，參與文sir的「MinPlay Challenge」； 切勿心灰，無需迷惘，聰明變通，訓練方法依然有很多。

所有公共運動場所已經關閉，政府也禁止多於4人在公眾地方聚集。如此狀況，無論在公在私，對Running Man Athletic Club（RMAC）教練文Sir的影響，幾乎關係到整年部署。

「本地最頂尖的跑手，有國際賽事作目標去衝，一個計劃涉及幾年部署，無論什麼情況，他們的訓練都是一樣，亦必須如常。但對本地二、三線以至業餘跑手而言，只要香港及附近地區沒比賽，縱有方法繼續練好狀態，但又沒有比賽見證訓練成果，彷彿頓時失去動力，練跑都沒有目標。」文少杰說。

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疫情中，每一次訓練之前，都要在各種考慮上變得「更聰明」。

這不但是RMAC學員的問題，文Sir自己亦感困惑。他近月的個人訓練，主要針對香港田徑系列賽的中長距離賽事，現在當然落空；他更希望征戰7月的澳洲黃金海岸馬拉松，但隨着澳洲入冬，氣溫漸寒，改善疫情似乎更不樂觀，他也深知人生第一個馬拉松比賽，大有機會延遲。

跑步生涯陷入迷茫，在所難免，他說：「很有目標地追成績卻遇上樽頸，如今這種情況更迷惑。以前可以靠信念，嘗試不同方法尋求突破，自己可以扭轉逆勢；現在是大環境的問題，無力感很重，好像做什麼都無法改變。」

跟現今社會的無力感比較，過去追成績的樽頸反而不算什麼。

儘管困惑，但文Sir深知克服逆境也是跑步訓練的一部份。「堅持」是支撐跑手進步的基礎，然而疫情當下，絕非叫人盲目堅持，更要「聰明一點」。文sir解釋：「我看過研究報導，每個跑手只要停止練習2星期，狀態開始下降，停練4星期更打回原形，一個月後所有功力化為烏有。就算再次投入訓練，但強行使用過去的配速，更易增加受傷機會，得不償失。」

因此，文Sir更冷靜思考「持續訓練」如何重要。就算採用不太辛苦的訓練方案，每周最少最少必須有一課心率區間達Zone 4（167-174）以上的基本強度訓練，再加一課Zone 2心率（124-155）的慢跑，最少安排兩課，才能勉強維持狀態。是以，文sir將4月3個級別的MinPlay定為50公里/100公里/200公里，「現在要持續跑步確實有困難，這也是我將4月『MinPlay』里數定得較低的原因」。

4月不方便跑「MinPlay」的話，就上跑手接龍Facebook群組接受文Sir的「體能動作挑戰」吧。

四月MinPlay，唔出街跑都要留家做體能！第一周MinPlay Challenge：弓字步 上載你的片段到「跑手接龍Facebook群組」，tag 3個朋友一直做落去，不要讓訓練步伐停滯！

這段日子，跑手要更花心思管理訓練計劃：如何避開人流？何時跑？哪裏跑？附近沒有空曠地方，應否到其他地方練習？當然，是否外出跑步是個人選擇，如果戴口罩跑、早上4時晨跑等還是不放心，就算留家避疫，文Sir鼓勵大家這也不是放棄訓練的理由。留在家中練體能，保持最低限度的訓練日常，當一切回復正常，才有充足狀態挑戰新目標。因此今個月除了「MinPlay里數」之外，文Sir亦發起了「MinPlay Challenge」，鼓勵大家維持最低限度訓練，不能放棄！

4月MinPlay：50公里/100公里/200公里

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「齊動LetZ Goal」的每月Minplay分為3個Level，每名齊動跑手可按自己的程度或目標，從3個選項（本月：50公里/100公里/200公里）中選擇目標「最低里數」，然後全力實踐，總不會有人因水平不足被丟低，一齊跑、一齊進步，才是跑步社群的精神。

因應疫情，「4月MinPlay」除了一起儲里數，文Sir將於跑手接龍Facebook群組每周上載一組「MinPlay Challenge」，被Tag或願意接受挑戰者，同樣上載體能片段到群組，繼續Tag人，一起在家完成每月的基本運動任務！

跟文Sir​一齊跑 4月MinPlay：50公里/100公里/200公里

齊動 LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人，定下3個Level的「最低里數」（MinPlay）。文Sir今月定了50公里/100公里/200公里，我們一起挑戰，贏取齊動LetZ Goal的「4月MinPlay虛擬章」，按此下載/登入「齊動 LetZ Goal」，也可在跑手接龍Facebook群組分享交流，Tag你身邊總是藉口多多的朋友，一起跑、一起進步！

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