窮則變,變則通。當「隔離」成為2020年常用詞,運動品牌要介紹新產品,傳統記者會不適用,ASICS就將新跑鞋融入VR(虛擬實境),用科技立體地展現尚未推出市面的新跑鞋。

新冠肺炎襲地球,習以為常的事都不再平常,家居變工作間,上課、開會變視象,估不到連發布新跑鞋的記者會,都用VR舉行。

3款跑鞋,可自選看那對資料。(品牌提供)

話說早前在家中收到一盒類似鞋盒的速遞,打開一看VR頭戴式裝置,附上一張明信片,寫上「As we couldn’t host you in Japan, we have brought our Institute of Sports Science to you with a unique virtual experience. This is your chance to discover our most advanced performance shoes yet」,未能乘飛機到日本,就用虛擬實境走進ASICS專門研發新技術的人體工學研究所,一探新鞋METARACER、METASPRINT和METARISE的虛實。

說來慚愧,我未正式使用過VR裝置,花了些時間才設置好。一切就緒,我的房間彷彿突然消失,像用了多啦A夢的隨意門,立即置身神戶工業區的ASICS人體工學研究所。轉身180度,3對立體鞋呈現眼前,分別是有碳纖維板的METARACER、短跑用的無釘跑鞋METASPRINT和打排球用的METARISE。

作為跑手,自然先伸手「觸碰」長距離跑鞋METARACER,跑鞋立即在眼前彈起,展現各種特點。METARACER是ASICS第一款有碳纖維板的跑鞋,配上去年研發的GUIDESOLE弧形中底,鞋頭明顯有上翹的弧度,據說小腿肌肉約可降低20%負荷。鞋面就旨在保持腳部通爽,減低跑鞋內部熱度。鞋底材料是ASICS GRIP 及WET GRIP橡膠發泡材質,目標是跑於路況不佳的地面都有足夠抓地力,提高穩定性。

我早前試過New Balance、Nike和Hoka One One的碳纖維板跑鞋,今次ASICS首次加入碳纖維板這個跑鞋新戰場,可惜暫時未有機會試上腳,但它已給我嶄新體驗,真期待快點測試METARACER的性能。

除了METARACER,我也用VR了解METASPRINT和METARISE,而且要跳躍和擺手,實在是新的發布會體驗。疫情影響,不止香港加油,全球都要加油,今次ASICS用科技想出另類發布會,希望大家都可以發揮潛能,順利渡過難關。

