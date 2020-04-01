窮則變，變則通。當「隔離」成為2020年常用詞，運動品牌要介紹新產品，傳統記者會不適用，ASICS就將新跑鞋融入VR（虛擬實境），用科技立體地展現尚未推出市面的新跑鞋。

新冠肺炎襲地球，習以為常的事都不再平常，家居變工作間，上課、開會變視象，估不到連發布新跑鞋的記者會，都用VR舉行。

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3款跑鞋，可自選看那對資料。（品牌提供）

話說早前在家中收到一盒類似鞋盒的速遞，打開一看VR頭戴式裝置，附上一張明信片，寫上「As we couldn’t host you in Japan, we have brought our Institute of Sports Science to you with a unique virtual experience. This is your chance to discover our most advanced performance shoes yet」，未能乘飛機到日本，就用虛擬實境走進ASICS專門研發新技術的人體工學研究所，一探新鞋METARACER、METASPRINT和METARISE的虛實。

說來慚愧，我未正式使用過VR裝置，花了些時間才設置好。一切就緒，我的房間彷彿突然消失，像用了多啦A夢的隨意門，立即置身神戶工業區的ASICS人體工學研究所。轉身180度，3對立體鞋呈現眼前，分別是有碳纖維板的METARACER、短跑用的無釘跑鞋METASPRINT和打排球用的METARISE。

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作為跑手，自然先伸手「觸碰」長距離跑鞋METARACER，跑鞋立即在眼前彈起，展現各種特點。METARACER是ASICS第一款有碳纖維板的跑鞋，配上去年研發的GUIDESOLE弧形中底，鞋頭明顯有上翹的弧度，據說小腿肌肉約可降低20%負荷。鞋面就旨在保持腳部通爽，減低跑鞋內部熱度。鞋底材料是ASICS GRIP 及WET GRIP橡膠發泡材質，目標是跑於路況不佳的地面都有足夠抓地力，提高穩定性。

我早前試過New Balance、Nike和Hoka One One的碳纖維板跑鞋，今次ASICS首次加入碳纖維板這個跑鞋新戰場，可惜暫時未有機會試上腳，但它已給我嶄新體驗，真期待快點測試METARACER的性能。

除了METARACER，我也用VR了解METASPRINT和METARISE，而且要跳躍和擺手，實在是新的發布會體驗。疫情影響，不止香港加油，全球都要加油，今次ASICS用科技想出另類發布會，希望大家都可以發揮潛能，順利渡過難關。

多款跑鞋的測試評分：

+ 5 + 4 + 3

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