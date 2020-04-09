【齊動 LetZ Goal】聯乘癲噹X文地貓　收集限定造型虛擬章

抗疫期間， 減少外出，在家運動減肥成為熱潮。一向好動的「癲噹」與「文地貓」為鼓勵大家齊齊做運動兼做家務，跨界合作舉辦「antiVIRUS sport」，報名後兩個月內做滿10小時運動及家務，每位完成目標的參加者可獲獎牌、口罩收納盒及whatsapp sticker。「齊動 LetZ Goal」更藉「antiVIRUS sport」，聯乘癲噹X文地貓推出限定虛獎章，不想錯失的跑友們就要留意了。

記得下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，密切留意最新獎章列表。「癲噹」與「文地貓」造型的虛擬獎章，每個只需累積跑滿5公里，即會獲得一個，留意「01體育」 Facebook 或「齊動」虛擬章遊戲日期，贏取共4款虛擬獎章。大家記得參加4月3日至7月20日舉行的「antiVIRUS sport」，並緊貼不日推出的齊動獎章！

立即按此報名「antiVIRUS sport 2020」

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「antiVIRUS sport」是次主題為「在家抗疫」，鼓勵大家齊齊在做家務做運動。事實上，家務種類繁多，消耗卡路里的效果各有差異。

例如體重70公斤，吸塵30分鐘就可以消耗120卡路里，想知道自己做家務可以消耗幾多卡路里？可按此處作參考。

如果平日的家務工作對你而言已經是輕而易舉，不如跟霞姨學做進階版家務，練出腹肌、美腿及蜜桃臀再不是夢了。

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精彩重溫：

關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

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