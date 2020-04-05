COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，健身室都要關閉14日，家中健身練體能成為熱潮。 健身不一定要靠器材，抹住牆做Squat，瘦腿兼練蜜桃臀不是夢。 拍攝：吳浩然 動作示範：李倩霞

繼上集教大家用毛巾抹地練腹肌，今篇「M教室」繼續有女傭霞姨將健身動作融入家務，示範抹屏風做Squat。大家長時間在家工作（WFH，work from home），坐得久要伸展筋骨，邊做家務邊做體能，一舉兩得。

「霞姨做家務」共有4集，今集是第2集。立即按此訂閱「01體育」Youtube頻道！第二集將教大家抹牆做Squat，一條毛巾邊抹邊做。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

抹牆做蹲．練腿又練臀

注意事項：

1）立站，兩腳略比肩膀闊，腳板穩立地上。

2）將臀部往後推，身體就會蹲下，上半身不要像蝦米般捲起。

3）由蹲回到立站，將臀部推前，也就是上落就是用臀部推前推後。

4) 重心要穩，全程腳掌不會離地。

5）蹲低角度，大腿與小腿間的角度不用少於90度。

6）如果做半蹲（角度多於90度），節奏可以快一點，鍛煉反應。

7）如果做深蹲（角度約90度），節奏可以慢一點，訓練多點肌力。

按圖看清動作次序和細節：

建議次數：每組12次，共4組

其他M教室：

【健身．M教室】抹地練腹肌 一塊地布操體能︱在家健身系列

【健身．M教室】家居物品做健身器材 體能訓練不用鬥快只求精準

「我為何會有拇趾外翻？」－－關於拇趾外翻的18件事：

+ 14 + 13 + 12

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

01跑手Maverick Facebook專頁 : 賣文說跑

全新運動App「齊動 LetZ Goal」已在IOS及Android登場！立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，將運動里數變獎賞！