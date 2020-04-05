減少外出，拯救地球，但缺乏運動，脂肪自然容易積聚。在家健身是唯一選項，阻力帶、懸吊器材和啞鈴，都是最常見的健身器材，但每次運動要搬出器材和組裝，久而久之便被惰性征服。 如果有一件常置器材，既輕便又有效，隨時想練就練……原來世上真有如此便宜的事！

Noonchi健身椅這個概念誕生於2017年，去年放上國際產品募資平台Kickstarter籌集資金，最終成功量產。它本身並非健身椅，而是一個可繫於大部份工作椅的裝置，配上不同磅數的阻力帶，就可訓練全身肌肉。裝上之後，基本上不用拆除，就此成為工作椅的一部份，不會額外佔據家居空間。無論在家工作還是在辦公室，工作久了，或者長時間打機，原位坐着就可輕鬆伸展，空閒時認真當作日常workout亦得，非常方便。

Noonchi健身椅的訓練動作（按下圖了解）：

伸直手水平向前拉動，訓練背部肌群和肩胛肌肉。（網上截圖）

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最近大家都WFH（Work From Home），在家一動也不動，對身體當然弊多於利。保持一定肌肉訓練，促進骨質密度，增加身體基礎代謝率，有助降低心血管等慢性疾病的風險，更直接的當然是減少脂肪積聚，提升瘦身效率。

及至因為疫情而影響日常訓練的運動愛好者（例如長跑人士），保持肌肉訓練量也是當務之急，避免身體在他日「復出」之時，跟不上心理預期，重新起動如果稍稍用錯力，更徒添受傷機會。

絕大部份工作椅都可繫上裝置。（網上截圖）

5個步驟，工作椅即變健身椅：

這套健身裝置配有兩組拉扯力度分別達2至5磅及2至20磅的阻力帶，繫於不同位置配上特定動作，就可訓練背部肌群、肩胛肌肉、胸肌、三頭肌、腹部肌群、核心肌肉和大腿肌肉等等。當然，相對於一般懸吊訓練器材、阻力帶或健身板，Noonchi健身椅的訓練「花樣」不算多，但使用前述器材時，需要更多體能訓練知識，每次又要花時間組裝，或者佔用家居空間較多，Noonchi健身椅算是適合香港普羅大眾的在家健身方案。

裝置於去年在Kickstarter集資後成功量產，現在於網絡上都可搜尋得到。

疫情中除了注意身體健康，也要抱有信念，未來總有回復正常的一天，別讓身材嚴重走樣，絕對是重要事！

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