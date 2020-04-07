不得不佩服日本人「Branding」的能力，連向來功能主導的越野跑裝備，放到日本人手上，都變成話題、時尚與性能俱備的商品。 總店位於東京都八王子市初沢町的日本獨立越野跑品牌Answer 4，正是好例子。品牌的越野背囊主打「倒三角」專利設計，考慮跑手實際需要，而且時尚的設計和創造聯乘話題的合作企劃，將街頭時尚融入越野跑裝備，少許調整已夠驚艷，跑步裝備原來可以如此製作。

近年「Urban Outdoor」時尚興起，機能風的設計成為流行的概念主題。然而要真正要「活出」這種風格，穿搭之餘，更應身體力行參與各種戶外活動。

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Answer 4的越野跑裝備，按圖放大：

FOCUS Light Galaxy（網上圖片）

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越野跑可說是其中一種最親民、最易接觸的戶外運動。但越野跑裝備大多局限於「太專業」的框框，甚至有點千篇一律，形成「Urban還Urban」、「Outdoor還Outdoor」的觀感。日本獨立越野跑品牌Answer 4，正嘗試平衡專業與生活的元素，既應付跑手需要，亦能作為街頭時尚單品，展現真正的Urban Outdoor。

傳統跑山或行山背囊，大多為了減少運動員負重，都以輕巧為主，卻因儲物空間有限，放置不了太多個人物品，如果部份山友不慣吃power gel，但背囊太細，就難以儲放長距離征程時所需的補充食品。Answer 4主打商品FOCUS Light的「倒三角」越野跑背囊，正正在兩者之間取得平衡，增加儲物空間之餘，又不令跑手太累贅，有助在長途戰中發揮。

FOCUS Light細節，按圖放大：

擁有7L容量的「倒三角」，倒置的三角金字塔形狀是為了令物件的重心集中在底端，令跑手運動時有「輕了」的錯覺，這種已在日本和歐洲獲得專利的設計，也能減少物件在跑步過程中晃動的幅度。

Answer 4的高手用家：

2019 UTNC 30K女子冠軍 福島真舞（ Mai Fukushima）。（網上圖片）

想深一層，FOCUS Light不止對山友有吸引力。疫情之下，所有公眾運動場關門，欠缺儲物空間，這個背囊的設計也方便路跑跑手外出練跑。當然，路跑不是Answer 4唯一的「城市面向」，這個品牌最特別之處，在於它嘗試以「街頭時尚」常見的聯乘手法，曾與多拉A夢和Hello Kitty等跟越野跑毫無關係的單位合作，製造話題，跑Tee、跑褲、小物等商品，卻不以「大大個」卡通公仔方式呈現，同時保持型格山系形象。從越野跑演繹「Urban Outdoor」的時尚，風格非常獨特。

近日亦有香港的越野跑商店引入Answer 4商品。

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