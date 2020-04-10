疫情嚴峻，家居清潔更重要，吸塵抹地不可少，今次就示範邊吸塵邊修大腿，減少脂肪，自然有瘦腿效果。
動作是大家都熟悉的弓步（Lunge），並會分成前後弓步，配合轉腰，腹肌都要參與。
弓步分成前弓步和後弓步，兩者相似，但有分別。前弓步涉及很多減速，每次踏前像剎車，停下再動，才能回到起始動作，做下一次。後弓步只需踏後，後腳的前腳掌觸地後，可發力推前，回復站立，乃是加速動作，容易愈做愈快又不失平衡。
兩個方法各有用途，例如綁鞋帶、吸塵和跨過障礙物像前弓步，跑步加速就似後弓步，今篇「M教室」的女傭霞姨就前、後弓步都會做。
「霞姨做家務」共有4集，今集是最後一集，立即按此訂閱「01體育」Youtube頻道！今集集將弓步配合吸塵機，從此吸塵變得不一樣。
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踏前踏後 分清前後弓步
注意事項：
前弓步
1）前弓步是單腳踏前、後腳蹲低
2）立正，左腳踏前，右腳小腿與地面成水平
3）重心維持正中，避免身體搖晃或傾前傾後，如果未能平衡，可縮小步距
4）上半身往後腳方向轉，下半身保持穩定。
5）上半身轉回原位，再回復站立
6）10次後，左右腳調轉。
後弓步
1）後弓步是單腳踏後並蹲下
2）立正，左腳踏後，左腳小腿與地面成水平
3）重心維持正中，避免身體搖晃或傾前傾後，如果未能平衡，可縮小步距
4）上半身往後腳方向轉，下半身保持穩定
5）上半身轉回原位，回復站立
6）10次後，左右腳調轉
按圖看清動作次序和細節：
建議次數：每組左右腳各10次，前弓步和後弓步各3組。
「霞姨做家務」全集：
【健身】做家務練深蹲 WFH都可以瘦腿練臀︱在家健身系列．M教室
【瘦腿】吸塵兼修腿 為做家務增添動力︱在家健身系列．M教室
10對跑鞋測試評分，4月版本（按圖細閱）：
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