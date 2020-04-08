【山系】辭掉教席換運動員夢　謝詠恩：今生不試待何時︱體物寫志

能夠全心經營喜愛的事物，這種生活看起來很美好，其實當中總有取捨。 3年前越野跑手謝詠恩（Rouisa）因為職場上的變更，貿然主動放辭去教師的「鐵飯碗」，追尋個人的運動極限，圓少年時嚮往的運動員生活；現在回首看來，縱看得失，還是很值得。

「為了XXX，你可以去到幾盡？」

這句源自電影《狂舞派》的潮文句式，說了足足7年，但許多人對此仍樂此不疲。原因無他，因為在香港社會，追夢的成本從來都很高，不止要去得「好盡」，而且眼見的未來只會「更盡」，似乎難有改變。所以，這句所謂「潮文」，其實不會過時，我們仍會繼續追看追夢的故事，欣賞他們將想法化為現實的勇氣，感歎實踐夢想這回事，實在要去得好盡。

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謝詠恩（Rouisa）辭去教席的原因很簡單，她想跑步。（梁鵬威攝）

大多數香港人的生活，沒有事情比「返工」更重要。即使教師在現今社會，在教學工作以外隨時要面對政治壓力，但縱有千百個理由，都難叫人貿然放棄教師、公務員這類「鐵飯碗」，偏偏對於擔任老師十多年的謝詠恩（Rouisa）來說，3年前她所以辭去教席，原因卻很簡單。

「我想跑步，想知道自己對越野跑運動還有多少潛能。」謝詠恩說。

追夢的衝動 有時也需要一個「引爆點」

3年前還在一所區內名校身兼學務主任的Rouisa，深感「老師」是一份「生命影響生命」的工作，一直對自我工作要求都很高，但她因為人事問題，認為當中某些工作實在太無謂，甚至因為工作壓力出現情緒病，意興闌珊，頓萌退意，同時想起跑步的感覺——一路上就是如此自由、如此專注。

早在開始超越野跑之前，Rouisa已經跑步，中學時代專練800米和1500米，心中一直嚮往當運動員，但考慮到能力與生活，她決定當上教師。到了2011年前後，工作與生活都漸漸穩定，Rouisa重新投放更多時間於跑步，同時因為老師工作，偶爾帶學生登山郊遊，她亦寓工作於興趣，報讀遠足領隊課程，結識了一些山人朋友，朋友們知道她有運動習慣，遂邀請她組成男女子混合隊伍參加雷利全征等比賽，結果竟然贏了，「山魂」從此漸漸成形。

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「我喜歡跑步時自由的感覺，其實就是麻醉自己，從肉體上的痛苦抽離，專注地突破極限。這時正好遇上工作的不如意，早有離職念頭，而且這兩、三年我也想看看身體可以走到怎樣的極限。反正年紀不輕了，如果有心嘗試挑戰越野跑，現在不做，過幾年許想有心無力了。人生只有一次，如果我只顧營營役役，做人欠缺熱情，怎樣教曉小朋友堅持夢想？於是把心一橫，就辭職吧。」

這個決定，在很多人眼中會因為收入不穩而充滿壓力，但Rouisa說來灑脫，因為她覺得生活只要簡單一點，不用太花費，收入銳減都沒所謂。

總體而言，Rouisa認為她在這段追夢時間中收穫得理想結果。（梁鵬威攝）

三年時間換來一生難忘

辭去教席後的兩、三年，Rouisa以代課的收入和積蓄維生，其餘時間大多經營越野跑生活。她從來沒有定下跑什麼比賽、拿什麼獎項的任務，這種接近運動員夢想的生活，更重要是探索、開發，但求無悔人生。她一直以「贏自己」為目標，練習備戰過程，絕對比結果更重要。

Rouisa認為，這段日子總算得有理想的收穫，表現亦比身兼教職的時候突飛猛進得多。2019年，她以15小時03分25秒完成「逆走100」，獲得女子全場亞軍、分齡組別冠軍。及至海外賽事，她參加2018年的UTMB系列賽「CCC」（Courmayeur-Champex-Chamonix），全長115公里，她以20小時10分正完成，僅比賽前目標慢10分鐘，但獲得女子全場亞軍第2名兼分齡組別第冠軍。

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過程中的體會比成績更可貴

用三年時間換來「運動員夢」，其實很值得，這段生命之旅也教Rouisa難忘至極。去年她參加由瑞士城鎮格盧林根（Gluringen）出發的「Swiss Alps Ultra 100 mile」，首嘗160公里的比賽。這條賽道穿越不少壯麗的高山、冰川、吊索橋，但只要想到100英里路程和合共1萬米的攀升幅度，就知過程絕不輕鬆。

Rouisa賽前特意到路況與賽道較類似的雞公嶺練習，也早一星期到當地試路，最終花了47小時38分23秒完賽，期間捱了兩晚通宵，體力透支，甚至出現幻覺，眼前明明是木頭，卻以為是猴子，經過河流時的流水聲，又會變成音樂……

歷盡難關，走到130公里左右，Rouisa要趕「cut off」之時，卻驚訝自己還可跑出一點速度，咬緊牙關衝過去。曾經以為是極限，原來只要意志堅定，還是可將未知的潛能「搾盡」。這正是她當日決心改變人生的目的，哪怕成績不算亮麗，感覺卻最充實。

Swissalps Ultra 100mile是謝詠恩其中一場難忘的比賽。（受訪者提供）

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2018年「毅行者」，Rouisa跟朋友組隊，當次明言要追成績，她們由7月盛夏開始，反覆練習雙坳，由麥徑3段走到城門水塘50多公里，最初大家都「走到爆」，花了11小時才走完，加上隊員都是比她厲害的超馬跑手，能力不同、性格各異，衝突在所難免。但在3個月間，大家除了提升運動能力，更學懂互相照顧，漸漸建立默契。對Rouisa來說，這較比賽結果的得著更深，最終的成績亦「不錯」。（編按：Rouisa形容的「不錯」，是以15小時01分06秒衝線，成為當屆冠軍。）

2018年毅行者，謝詠恩的隊伍成績「不錯」，成為女子隊冠軍。（受訪者提供）

對待夢想 最重要是學會取捨

年月追夢，活得像運動員，傷患是代價。去年Rouisa練習毅行者，因為年月勞損觸及足底的筋膜慢性痛症復發，加上疫情，今年她以養傷為主，沒報任何比賽，亦重投教師行列。為了一種信念弄得五癆七傷，值得嗎？Rouisa卻又有另一番見解：「運動員生活總在傷患與治療之間不停游走。每次嘗試推高狀態，就是受傷的邊緣，這是運動員的日常。受傷不世界末日，跑不了就做肌力訓練、走走樓梯機、做針灸，反正不是失去一切。」

這才是Rouisa一直嚮往的生活吧？正因這段經歷，任教數學與體育的Rouisa，更理直氣壯跟學生分享追夢的過程。

她說：「體育老師最起碼要為學生建立一種運動興趣，有潛質的話，再鼓勵他們接受精英訓練。平日我教田徑，總可以讓學生知道我會跑步，為了做好成績，一定要持久訓練，而且不是一、兩個月，是以年計。但在香港，學業成績跟體育夢想往往互相矛盾。運動與學業並重當然最好，但如果做不到，學生會否像我一樣，學會從中取捨？這是很現實的問題。」

現在，謝詠恩可更理直氣壯地鼓勵學生勇敢追夢。（梁鵬威攝）

快樂充實的夢想，從來都有代價，只視乎大家有否勇氣跨出一步去取捨。文章完結之前，不厭其煩地多問一次各位：「為了XXX，你可以去到幾盡？」

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