【Bingo Challenge】你穿過什麼跑鞋？　一試就知跑齡深淺

留家防疫很無聊，但為了自己與公眾的健康，又不得不這樣做，大家都想找些玩意「Kill Time」，網路上各類型挑戰大行其道。 跑手們平日想跑個步都已變得困難重重，反正留在家中百無聊賴，又想延續跑步的話題，不如試試自我挑戰「跑鞋Bingo Challenge」，盤點一下自己的跑步回憶吧。

點玩「跑鞋Bingo Challenge」？

跑步路上，除了日常訓練間結識到一班志同道合外，最貼身的「伙伴」，莫過於腳上的跑鞋。你還記得自己的長跑路上，擁有過那些「伙伴」一起踏過無數征途嗎？

你對跑鞋有多少考究？立即試玩「跑鞋Bingo Challenge」，回憶一下自己曾經穿過什麼型號/系列的跑鞋吧。《01體育》列出24款跑鞋系列，如果能夠成功將5款跑鞋連成一線，叫出「Bingo」的跑手，就證明閣下從來都能夠拋開品牌偏好的「門戶之見」，什麼新技術、概念都願意親身測試的真正「跑鞋專家」。

但就算未能成功連線Bingo，如果你的跑步生涯中，可以穿過當中10對以上，亦是閣下年資非淺的證明。

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（跑鞋Bingo Challenge）你穿過的5款或以上跑鞋型號/系列能否連成一線？即使「跑鞋Bingo Challenge」。（01美術製圖）

+ 20 + 19 + 18

「跑鞋Bingo Challenge」編號列表 01-adidas Takumi Sen 6 02-adidas Climacool Vent Summer. RDY 03-adidas ultraBoost 19 04-adidas Boston 9 05-Nike Pegasus 36 06-Nike Zoom Fly 3 07-Nike Lunarglide 8 08-Nike Joyride 09-Nike React Infinity 10-Nike ZoomX Vaporfly Next% 11-On Cloudswift 12-Puma Speed 300 Racer 13-New Balance FuelCell TC 14-New Balance FuelCell Rebel 15-ASICS Tartherzeal 16-ASICS GEL-NIMBUS 22 17-ASICS GEL-KAYANO 26 18-ASICS GlideRide 19-Hoka One One Carbon X 20-Hoka One One Clifton 21-Brooks Ravenna 22-Brooks Bedlam 23-Reebok Floatride Run Fast2.0 24-Under Armour HOVR Machina

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