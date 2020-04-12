厭食跑手・體重39公斤跑得更快　對錯難定分界︱跑手接龍二・113

上期「熱度跑手」麥雨晴留給「厭食跑手」洪綽怡的話是：「你一直以來經歷唔少難關都一一跨過，繼續保持初心和耐性，下一個就是你」。 「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。

有厭食症的人知道自己患上厭食症嗎？我的經歷是不知道。厭食症患者的一大問題，就是覺得自己沒問題。

女生愛瘦是天性。我減磅後，穿到貼身牛仔褲，跑步時短褲不會反起，雙腿變成筷子腳。當時，我體重39公斤，望住鏡中自己，只想愈來愈瘦，愈瘦就愈開心，莫說回到最初的55公斤，40公斤也令我懼怕。



至於患上厭食症因由，就要從2014年南京青年奧運會說起。

洪綽怡未減重時，身型一直都是略胖。（受訪者提供）

2014年，我代表香港參加南京青年奧運會的三項鐵人賽，走到運動場，看見法國選手身形高䠷，一雙長腳又美又跑得快，胖胖的我疑惑減肥後會否有進步，決定回港就減肥。

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減肥最重要是決心，我戒掉紅肉、零食和汽水，配合充足運動，短短4個月，身高155厘米的我，由55公斤減到47公斤。從前穿不下的牛仔褲，當刻都能穿上，連跑步表現亦有顯著進步。情況看似不俗，我卻停經了，現在回想，厭食症該由那時候開始。

跑步成績，在減磅後有突破。（受訪者提供）

我是泳隊出身的三項鐵人，單車和游泳難我不倒，卻曾有兩名教練認為我太胖，建議我放棄跑步。我心有不甘，減磅加上努力練習，跑步成績突飛猛進，由從不入賽事頭十的次級跑手，搖身一變，連續3屆在香港馬拉松都躋身10公里青年組三甲。如此戰績，換了是誰都不願意增磅吧？

有利有弊，體重持續下跌，跌至39公斤、體脂比率不足10%，我變得十分怕冷，2小時的游泳練習，下水開始抖震，中途上水聽教練訓話，覺得心臟都在震抖。游泳曾是我的強項，但成績自此一落千丈，每次練習都是折磨。

洪綽怡（右）最瘦是只有39公斤，仍會因別人說她瘦而高興。（受訪者提供）

當局者迷，增磅從不是我的選項。幸好，有好教練和媽媽，教練知我狀況有異，下令體重增至45公斤才可以練習；媽媽是一名兒科護士，負責監測我的起居飲食。教練安排下，我每周要見營養師和做3次負重訓練，媽媽更貼心，看管我吃飯。

我很矛盾，又想重投訓練又想繼續瘦，每次與媽媽吃飯都是噩夢。她夾肉夾菜給我，我就出盡辦法不吞進肚子，例如吐落紙巾、吐到洗手間、夾給別人和先藏在口腔，餐後吐落垃圾桶等，每晚我們就在餐桌上展開攻防戰，一戰數載。

現在的洪綽怡大致康復，但受傷患困擾。（受訪者提供）

時光飛逝，現在與南京青年奧運會已相隔6年，說不出病情何時開始好轉，皆因過程漫長又反覆，就算此刻身心都不是百分百痊癒，例如十分怕冷、踏單車沒有爆炸力、月經未回復正常等。回想當年，後悔嗎？很矛盾，始終跑步成績有突破，現在成績未及他人突出，獨特經歷也讓我學懂面對低潮，學業和傷患都不能再困擾我，讓我在低潮都能繼續堅持，等待上天告訴我有千萬難關的原因。

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承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

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