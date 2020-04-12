【香港跑手多面睇】卸下戰裝的千金先生　文武雙全真男神

人人Stay Home，時間多了，如何打發？ 一班香港的馬拉松Sub 3跑手，平日穿慣跑步衫褲，卸下戰裝，竟然出動書法、史書、小提琴，人人文武雙全真男神！如果以之發起香港長跑界的Stay Home Challenge，似乎大家要絞盡腦汁，才能突圍而出。 跑友們，接招吧。

禮服男呂偉強 勤練書法要展覽

呂偉強（Dennis）連番當選名古屋女子馬拉松的「禮服男」，代表香港揚威國際，奈何今年比賽因疫情僅限精英跑手出戰，Dennis只好把陽光笑容留在香港，各位世界各地女參賽者唯有暗暗淌淚。

不過Dennis沒而躲懶，書卷味十足的他不止跑步勁，也寫得一手好字，近日他就勤練書法。「大約2010年開始學書法，自小喜歡揸筆寫字，也熱愛藝術，又想學筆順，反正書法學校離當時公司不遠，於是報名參加書法班。」

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雖然跑步多花了時間，但Dennis仍每周抽一天練字，直至去年備戰柏林馬拉松，因為力爭PB（個人最佳時間），無奈暫時「封筆」。估不到一場疫情重召他的「書法魂」，「老師有展覽，需要我們交作品，所以又要練習了」。Dennis過往也曾三、四次參加展覽，希望今次順順利利。

最後，介紹番，作為書法跑步外表三不誤的禮服男，去年柏林馬拉松，他跑出2小時47分13秒，正是個人最佳時間。

Dennis（中）與跑友Roy（左）和Dickson（右）是跑道上的最佳拍檔，圖為三人參加2018年紐約馬拉松。（資料圖片；羅君豪攝）

粗獷型葉雅傑 竟是小提琴王子

作為紮根元朗的「吹水同盟」一員，赤膊練跑是閒事，一看葉雅傑身形，明顯是肌肉型跑手。如果你以為他只得粗獷一面，少年你太年輕了，阿傑早前於個人Facebook歷史性上載拉小提琴的短片，引來一陣哄動，大家紛紛留言「傑爺，點夠你玩」！

其實阿傑早於2015年已上載一張拉小提琴的Pre-wedding照片，但似乎被美艷動人的太太搶了鏡。直到今年4月1日，也就是「哥哥」張國榮的忌日，阿傑上載一條演奏《有心人》的短片，引來網友哄動！雖然他身穿跑tee似乎不太相襯，但見他一臉深情，小提琴王子的風采終究是蓋不住的。

「我由小三開始學小提琴，直到中二，因為某些原因沒再學，多年來也一直將小提琴放在一旁，最近時間多了，突然重拾興趣。」從中二到近日再次練習，阿傑多年來拿起小提琴不超過十次，但對這個小提琴用情至深，所以一直好好保存，捨不得丟棄。

穿上跑步戰裝的葉雅傑是粗獷型跑手，拉起小提琴卻用情摯深。（資料圖片；羅君豪攝）

儘管十多年沒再拉，但近日再次演奏有板有眼，「pick up番都唔太難」，難怪這段短片引來百多個網友留言，「點夠你玩」、「你仲有幾多範（瓣）未公開架」、「啲女比你溝晒」，阿傑也趁機向太太表忠心，明言只愛太太一個。

才子型鄺嘉仕 事事留心皆學問

鄺嘉仕是個熱愛研究歷史的「千金先生」，他的練跑路線不時滲入香港歷史元素，也發起不少社區跑，對於香港的前世今生認識甚深，博學多才。

最近他終有時間一讀過往入手關於咸豐和維多利亞女皇時代的歷史書，也做了讀書報告。「我相信曾近榮名言，『事事留心皆學問』。作者深入研究香港常見的事物，重新包裝成為新知識，與讀者分享，我最喜歡閱讀這些。」既然如此，就請嘉仕推介幾本好書，一起重新認識香港，以古看今，做個真香港人。

五本嘉仕推介好書解讀： 《我哋當舖好有情》：當舖算常見，但我們往往忽視，其實當舖暗藏很多古老經濟學問。（受訪者提供） 《香港戲棚文化》：其實每區的戲棚都有自己的檔期，而且不只拜神，更有許多有趣故事。 《殖民地時代的西式建築》：除了欣賞不同地區的建築，也可觀察同區不同時期的建築物，理解地區變遷。 《二戰回憶錄》：邱吉爾的文學作品，描寫其心路歷程。 《東方堡壘 香港軍事史1840-1970》：簡單的香港軍事史，包括大英帝國的亞洲太平洋佈局，闡述整體香港駐軍的演變。

鄺嘉仕曾為01體育的「千金先生」系列拍攝照片，在饒宗頤文化館取景，拿起歷史書，充滿才子氣質。（資料圖片；潘思維攝）

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