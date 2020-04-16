中國作家韓寒曾經發表《我們失去的，香港和台灣都留下來了》等文章，因而為港人認識，近日他更於微博中分享跑步訓練紀錄，只花了18分36秒就跑完5公里，平均配速達3分43秒！ 其實文壇不乏狂熱的跑步愛好者，村上春樹肯定曼港人最熟悉的了。從長跑角度觀察，或可令人對兩位作家跑手的認識更立體？

韓寒早前於微博中分享訓練紀錄，3分43秒配速維持5公里路程，以業餘跑手來說，表現非常不錯。韓寒是作家兼賽車手，但近年身形愈見發福，因此當他分享自赤膊練跑的的照片，一身結實肌肉，加上亮眼的跑步戰績，令人非常意外。

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近日中國作家韓寒於微博中分享了他的練跑近照，身材由以往清秀。（網上圖片）

人到三十邁出腳步

韓寒解釋，他中學時代已經有練跑，但不算受過系統訓練。那時他很討厭跑步，因自覺怎麼跑都不快，而且衝線的表情又不帥，獲得幾個區際長跑比賽獎項，退學後就放棄了。

直至2019年左右，因為工作與日常壓力，幾個月間瘦了40多磅，於是忽發奇想，再試跑步的話說不定瘦得更快？於是他重新開始跑步，由一開始5公里跑了30分鐘，現今快了10多分鐘。

未跑步之前，中國作家韓寒本來發福了不少。（網上圖片）

熱愛長跑還有日本國寶級作家村上春樹，他同樣於30多歲開始跑步。《關於跑步，我說的其實是……》被跑步人尊為「神作」，村上於此作分享自己從33歲的秋天決定以寫小說維生起，為了保持健康而開始跑步。

跑步從此成為他的日常。既是體育鍛煉，更多時是安靜的思考空間，也成為寫作靈感來源。

村上春樹也是熱愛跑步的作家。（網上圖片）

如果用數字了解兩位文人的跑步水準與風格，雖然韓寒未有展示任何比賽紀錄，但單看訓練數據，很明顯他傾向速度型，跟賽車手與叛逆的文筆風格相符。

村上春樹則傾向持久細味型，根據他於訪問和作品分享過的數字，其全馬PB於1991年的紐約馬拉松創下，時間是3小時31分26秒，配速約是5分鐘；然後他在1996年參加北海道佐呂間湖畔舉行的100公里超馬賽，時間約為11小時42分，配速約7分鐘。

村上春樹曾被喻為最能掌握都市人自我孤離與失落的作家，我想與他習慣處於長跑中孤獨面對痛苦的精神狀態多少有關。

殺雞用牛刀，韓寒練習都穿NEXT%。（網上圖片）

跑鞋是個人性格的象徵

另一個了解兩位作家性格的細節，可來自腳上的跑鞋。韓寒在微博上分享他的「練習鞋」，竟是Nike「神鞋」 Alphafly NEXT%。殺雞用牛刀，可見韓寒對於速度與成績的偏執。

至於村上春樹，根據一次談及《1Q84》的訪問中分享的跑步舊照，他穿的是美國品牌New Balance。礙於相片質素，難以辨認跑鞋型號，只能估計村上春樹跟Steve Jobs、克林頓等對NB有偏好的國家元首和企業高層一樣，喜歡低調和沉實。不過亦有資料顯示，村上亦穿過Mizuno、adidas和Nike跑鞋。

村上春樹曾在一個關於作品《1Q84》的訪問中，分享的一張穿New Balance的跑步舊照。

對業餘跑手 過程比結果更重要

作家跑手並非專業運動員，純粹用數字來了解他們的跑步成就，確實有點膚淺，反而他們從跑步中的領悟或給予讀者的啟發，才是「作家跑手」的最大能耐。韓寒因為減磅再次跑步，在跑步這個人思考空間中有另一角度的啟發，近來開始多寫了關於運動的題目。

韓寒跑步語錄：

村上春樹從不掩飾對跑步的熱愛，《關於跑步，我說的其實是……》更加少見細膩描寫跑步心境的經典。正如他所言，「終點線只是一個記號而已，其實並沒有什麼意義，關鍵是這一路你是如何跑的」，每人的跑步意義都不同，能在當中找到啟發自己的得著與滿足感，已是愛跑的充分理由。

村上春樹跑步語錄：

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