【越野跑】法籍跑手為籌款挑戰香港三大遠徑　目標5日行228公里

居港法籍越野跑手Alexandre Clovirola挑戰香港3條長途遠足徑，為巴黎的醫院及醫護人員籌款。他已經用了23小時多完成100公里的麥理浩徑，按計劃今天會在一天內走畢港島徑，若果籌款金額理想，他還會在周六再出發挑戰衛奕信徑。

法國的新冠肺炎疫情持續，全國超過10萬人確診，逾1.7萬名病人逝世。居於香港的法籍跑手Alexandre Clovirola日前發起一項籌款活動，希望幫助法國巴黎的醫院。

Alexandre Clovirola是馬拉松、三項鐵人及越野跑愛好者，向來專注中距離比賽，之前參加過最長距離的比賽是60公里，從未試過一次全走麥理浩徑，所以這次活動對他也是一次大挑戰。

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他在周三下午2時在西貢北潭涌出發，開始麥徑挑戰，預計24小時內行完，最後他花了23小時34分鐘，行到屯門的麥徑終點。他沿途會有朋友支援，為他提供食物以及心理上的支持。

Alexandre Clovirola在上山接受《南華早報》訪問，透露最初的計劃是，每得到10歐元捐款就行一段麥徑，但捐款數字在幾小時內已經有900歐元，所以他就一氣呵成行完，並在今日加碼行港島徑。港島徑全長50公里，按計劃今日早上8時出發，晚上8時完成。

如果籌款金額達3000歐元的話，Alexandre Clovirola將會在周末繼續挑戰，行78公里的衛奕信徑；截至今日中午，暫時他籌到1410歐元。如果他行畢這3條遠足徑的話，他就會行了228公里。

Alexandre Clovirola在活動前表示，很期待全走麥徑，因為他從未試過，可以挑戰自己的極限。他認為這個活動難度最高之處並非在山上行走，而是行完麥徑之後，他說：「最困難是由麥徑轉到港島徑之間的休息時間，因為我會覺得『好的，我已經完成了，可以休息』。當我睡覺，身體就會進入恢復的階段。」

他說：「當我起床的時候，我會周身骨痛，但我需要去穿上鞋子，繼續下去。其實我的壓力很大，這個活動都幾大，整個社區的人都看住我，真我不想失敗。」

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