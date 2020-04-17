【跑步熱話】破跑步機50公里世界紀錄　跑手原是另類世界冠軍

馬拉松和越野賽事都因COVID-19新型冠狀病毒肺炎暫停，結果這個世界紀錄在三個月被破三次——在室內以跑步機挑戰50公里，瑞士的定向世界冠軍Matthias Kyburz昨日以2小時56分36秒改寫世績。這次壯舉除了改寫歷史，Matthias也為瑞士前線醫護人員籌款，支持他們對抗疫情。

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Matthias Kyburz是鼎鼎有名的世界冠軍，但馬拉松跑手甚少聽聞他的名字，因為他主攻定向比賽，奪過5屆定向世界盃冠軍（World Cup）和4屆世界錦標賽冠軍（World Championships）。在定向領域，世界盃冠軍是全年累積分數最高的跑手，世界定向錦標賽則是全年分數最高賽事，現年30歲的Matthias，2009年已奪得世青冠軍，一直活躍至今。

定向比賽不單要跑，腦袋亦要不斷轉動。（Facebook截圖）

Matthias Kyburz表示，肺炎不止影響感染者，也改變所有人的日常生活，加上他原定參加的賽事全數押後和取消，所以他決定留在室內挑戰跑步機50公里世界紀錄。這個紀錄自一月起，已經第三次被破：先有美國跑手Mario Mendoza，時間是2小時59分03秒，德國的Florian Neuschwander於二月以2小時57分25秒改寫世績，如今輪到Matthias再創高峰。

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破世界紀錄只需簡單一把風扇和一部跑步機。（Facebook截圖）

為保持社交距離，整個過程於社交網站直播，只有極少數人在現場見證，包括Matthias妻子。挑戰世績不無難度，Matthias頭半程步速比原有世界紀錄慢，他坦言跑到35及45公里非常難捱，跑到38公里更「頭暈眼花」，他一度懷疑自己能否完成全程。

最終順利完成全程，Matthias非常感恩，也不忘提醒大家盡量留在家中：「賽後恢復是易事，我會留在家中兩星期，『攤』在沙發上狂吃朱古力。大家未來兩星期也盡量stay home吧。」

刷新世界紀錄後，向螢幕前的觀眾道謝。（Facebook截圖）

儘管因為疫情未有大批民眾跟Matthias慶祝，鏡頭前，但在全球直播下，他並不寂寞，有13萬人在螢幕前為他打氣，包括港隊成員余詠曦（Heidi）。兩人結緣於世界定向錦標賽，「他決心做一件事，大多成功，例如他說要在某場比賽取得好成績，結果大多是贏。當然，定向比賽變數多，他偶爾落敗，但他心理質素強，我覺得他厲害得來，又不會過於看重勝負」。

余穎曦(右)視Matthias Kyburz(左)為偶像。(余穎曦提供)

余穎曦視Matthias為偶像，還形容他沒有架子，值得敬重：「他曾email我一篇文章，內容全是定向技術，一名世界竟然會私訊我，跟我分享技術，印象非常深刻。」

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