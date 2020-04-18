【健身減肥】認識彭羚「小玩意」凍齡法　禪柔運動解決都市人痛症

歌手彭羚不時上載家居運動照片和短片到Instagram，淺水灣海景豪宅曝光成為焦點。但大家更應留意的，是她在家中練習的禪柔運動（Gyrotonic）。 這套由羅馬尼亞舞者Juliu Horvath發明鑽研的運動，揉合瑜伽、舞蹈、太極、游泳、體操的動作元素，牽涉全身關節，可以增加人體的活動幅度（range of movement），改善最為困擾都市人的肌肉關節痠痛。

Juliu Horvath出生於羅馬尼亞，自小學習芭蕾舞。1970年代離開難民營接受政治庇護，到了紐約生活，並於美國展開舞蹈生涯。可惜他十來歲時曾弄傷椎間盤，成為職業舞者不久，開始承受下腰背痛，最終因為阿基里士腱俸傷患，被迫離開舞台。

彭羚上載運動片段到IG，大家卻沒了解她至愛的禪柔運動，反把眼球放在她的南區海景豪宅，實在「錯重點」。（彭羚IG）

他因而開始鑽研如何紓緩傷患，到了1980年代，不少舞者都跟他訓練這套運動，作為輔助訓練，後來漸漸推廣到普羅大眾，特別是「周身骨痛」的都市人。Juliu Horvath解釋：「這套運動以脊椎5種動作為主軸：前、後、左、右、旋轉，會因應不同人士需要， 結合5個方向的動作。」

禪柔運動（Gyrotonic Method）需要特定器材，譬如Pulley Tower、GYROTONER®、Archway和Jumping Stretching Board。動作既有瑜伽和普拉堤的味道，也有游泳、體操和游泳動作元素和運動原理。禪柔運動的動作旨在「拉長」身體，減少壓迫脊椎；而且動作重視連續性，身體就像流水般活動多個關節，期間必須配合呼吸，並要穩定重心，重視手腳和多個關節協調，充分感受身體活動。

彭羚熱愛禪柔運動，家中特別添置禪柔運動專用器材。（彭羚IG）

禪柔運動早在美國十分流行，近年在台灣和香港漸受關注，早前有娛樂雜誌報道指彭羚有意開Studio教授禪柔運動，獲丈夫林海峰支持。報道是否屬實固然未知，但彭羚的確熱愛這種運動，更在IG稱之為「我的小玩意」，加上她專心相夫教女，也重視飲食健康，難怪年屆50歲看起來仍十分青春。

如果嫌Gyrotonic Method需要特定器材，脊椎螺旋運動（Gyrokinesis）相對簡單，只需一張墊和一張椅子，已經可以鍛煉，紓緩肌肉痠痛。

最後建議大家，在具專業資格導師指導下，方去練習相關運動，減少受傷風險。長期病患人士，或任何人對運動有疑問，應先請教醫生或專業人士意見。

禪柔運動由舞者Juliu Horvath（長髮者）發明。（Gyrotonic IG）

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