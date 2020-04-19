【畀啲掙扎】胡力威師傅語錄剪輯抗疫神曲　勉勵港人疫境強健體魄

向來主張「健身」也要「健心」，獨創「精氣神」健身概念的健身科學家胡力威教授，近月因為不時與愛徒潘師傅分享健身訓練與心得的短片，鼓勵港人面對疫情也要貫徹「掙扎」的精神，不但令他「畀啲掙扎」的口頭禪發揚光大，胡師傅亦成為網絡紅人。 有網友改篇一曲《我要將你掙扎》，將胡師傅平日短片中的語錄剪輯成抗疫神曲，向「一代宗師」致敬，同時勉勵港人在當下「疫境」也要努力強健體魄。

網友「離譜大師Label」近日於個人youtube頻道發布《我要將你掙扎》一曲音樂短片，以原曲為Dear Jane的《哪裡只得我共你》為基礎，將胡師傅平日在網上發表的語錄和片段重新剪輯成抗疫神曲。例如原曲的主歌歌詞「我要將你拯救，逃離人類荒謬」，改編為「我要將你掙扎，強強強健體魄」，十分洗腦。

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網友將原曲為Dear Jane的《哪裡只得我共你》，改編剪輯成《我要將你掙扎》。（離譜大師Label youtube頻道截圖）

《我要將你掙扎》歌詞、讀白逐格睇，按圖放大：

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細味改篇曲的歌詞，會發現此曲絕非惡搞，反而非常勵志，甚有胡師傅向來推崇對人生與健康都要貫徹努力「掙扎」的精神。

網友編輯音樂短片時，使用胡師傅的表情和語調上亦十分有心思，中段的「掙扎」明顯比初段更肉緊、更咬牙切齒，好比日常訓練過程中，總是要咬緊牙關的掙扎突破精神狀態，十分有層次。

胡教授(一代宗師)與愛徒潘師傅的短片，令他們成為網絡紅人。」（香港人體天然無藥物科研健身健心研究院fb截圖）

近日疫情關係，家居健身成為勢所迫的風潮，大家不妨一起學識這首抗疫神曲，在家訓練時在腦海中哼唱，記著「人生要努力！掙扎！」的態度，突破所有難關吧！

《我要將你掙扎》MV

「抗疫神曲」改編自Dear Jane《哪裡只得我共你》

其實什麼是「畀啲掙扎」？

「畀啲掙扎」其實不止是科學家胡力威教授的口頭禪，以及當前的潮流用語，這句話也包含胡師傅的健身哲學。

自他1993年創立力威健身學院，一直強調「健身」也要「健心」，從而發展出「精氣神」的健身概念。胡師傅相信健身只要願意花時間，總會有成績，但健心卻可為人生帶來正能量，讓生命更充實美好。

所以在日常訓練間，每當學徒需要面對突破體能的關口時，胡師傅總喜歡大喊：「畀啲掙扎」作鼓勵。因為他相信：「人在健身掙扎的過程中，肌肉細胞會有深層撕破，沒有深層撕破的話，肌肉量就不會增加、增強。所以人生、身體或者心靈等等，都需要不斷掙扎，因為學會掙扎中突破，才能變得強大。」

胡教授(一代宗師)強調「健身」也要「健心」，從而發展出「精氣神」的健身概念。（香港人體天然無藥物科研健身健心研究院fb截圖）

向「掙扎」精神致敬

「畀啲掙扎」成為潮流用語，不但令網友改篇抗疫神曲向胡力威教授致敬，上月有本地服裝品牌以此為主題，將這種非常本土的健身概念製作「掙扎同盟會」Tee系列，發揚「掙扎」精神。

事實上胡師傅的「掙扎」對疫情中的香港人，確實起了苦中一點甜的鼓勵作用，「健身科學家太犀利喇你」，實在當之無愧。

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