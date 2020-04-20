每年4月第3個星期一，波士頓的景致，該是全年最美麗的。數以萬計的波士頓馬拉松參賽者，來自全球上百萬的圍觀民眾，這天，大家只有一種語言：馬拉松。 124年的歷史，今年被一場COVID-19新冠肺炎打破，賽事首次延至秋天。看着冷清的街道，與其傷感，不如一起懷緬波士頓馬拉松的百年歷史，冀盼9月14日能夠真真正正重新上路，寫下屬於你的波馬經典時刻。

因為疫情，美國時間2020年4月第3個星期一，波士頓迎來如此畫面。

今年波士頓馬拉松終點。（Getty Images）

從1897年首次舉辦至今，擁有深重傳統的波士頓，總因為一場馬拉松而添上一抹斑斕的色彩。百年歷史，加上跑手必須達標才能參賽（不計慈善名額），她是六大馬拉松之首，理所當然。

在起點Hopkinton雄心壯志，走到Heartbreak Hill卻意志幾近粉碎，到了Boston終點終於寫下人生新一頁……大家都以踏上這個殿堂為榮。今天，不如重溫7個波馬經典時刻。

2018年：川內優輝冷雨中寫熱血歷史

122年來，天氣最惡劣的其中一屆，全程「橫風橫雨」。但對於香港跑手來說，也是近年最感動一屆，我們熟悉的日本「最強市民跑手」川內優輝戰勝風雨，以2小時15分58秒贏得冠軍，成為31年來首個掄元的日本跑手。

女子組冠軍Des Linden也創出歷史，成為33年來首個奪魁的美國女跑手，時間是2小時39分54秒。

熱血回顧：

【馬拉松】川內優輝寒風冷雨下贏波馬 31年來首個日本人奪金

2013年：爆炸案三死數百傷

肯定是史上最震撼、最傷感的一屆波士頓馬拉松。美國時間2013年4月15日下午2時49分，終點附近發生爆炸，3人喪生，數百人受傷，其中十多人因此截肢。

不少香港跑手參加這屆賽事，與死神擦身而過，幸好最終大家平安歸來。

熟悉的顏色，傷感的背影。（Getty Images）

+ 5 + 4 + 3

1966年、1967年：女跑手用行動爭取公義

Bobbi Gibb的故事該不用多說。1972年前，波士頓馬拉松是「女士禁地」，只限男跑手參加。對於社會不公義，Bobbi Gibb決定付諸行動。1966年一屆賽事，她花了4日3夜從加州乘車到波士頓，在賽事當日「潛入」起點，跟隨大隊起步。不久後就有參賽者發現身旁這個跑手原是女兒身，Bobbi Gibb最終以3小時21分40秒衝過終點。

1967年，生於德國的史威莎（Kathrine Switzer）署名K.V. Switzer報名參賽，騙過大會獲派「261」號碼布，比賽當日跑到6公里多時被發現是女兒身，時任賽事總監森普（Jock Semple）欲將她拖離賽道，幸好在旁為的前美式足球員男友米拿（Thomas Miller）擋住森普，史威莎才如願以4小時20分鐘完賽，成為波馬史上首名掛上號碼布完賽的女性。

至1972年，官方終認可女生參賽，共有8名女跑手亮相，Nina Kuscsik以3小時10分26秒成為冠軍。

知多一點點：

【波士頓馬拉松】首掛號碼布完賽女將再參賽 「261」從此榮休

史威莎（中）被波士頓馬拉松時任賽事總監森普（史威莎身後）粗暴拖離賽道一幕，成為經典。（Getty Images）

+ 2

1946年：希臘跑手助內戰同胞

希臘跑手Stylianos Kyriakides逃出納粹德軍魔掌，前往美國參加波士頓馬拉松，喚起國際對祖國內戰關注。他以2小時29分27秒贏得冠軍，也帶着金錢與物資回國。

希臘跑手Stylianos Kyriakides贏得1946年波士頓馬拉松。（官方facebook）

Stylianos Kyriakides 22歲開始跑步，曾代表希臘出戰1936年奧運馬拉松，名列第11。他在1930年代尾獲邀首戰波馬，但因穿了新跑鞋，最終腳傷退出，他揚言他日必定重返賽場，估不到就是1946年一屆。

XXXX年：屬於你的經典時刻

這一頁，不由任何人書寫，只屬於你。

參加過波士頓馬拉松的香港跑手，都有自己的經典時刻。可能是當屆最快香港人，可能是完成「六星咚甩」宏願，可能是Heartbreak Hill撞牆死忍，可能是女學生的難忘一吻，也可能是踏上起點線已經心滿意足……