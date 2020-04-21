【健身減肥】陳立泠身形佳　核心欠肌力難用TRX　3大限制不容忽視

「紅人健身」系列這次分析台灣運動KOL陳立泠（Lilian Chen，泠姊）的TRX訓練。她的惹火身材固然搶眼，但熱愛泰拳、瑜伽和負重訓練的她，不時將TRX訓練短片上載到ig，盡現結實優美的肌肉線條。 TRX訓練好處多，但限制也不少，想練出泠姊的健美體態，就要多了解，否則只會事倍功半。

（編按：減肥健身方法多的是，各地紅人都愛分享運動紀錄到ig和facebook。名人明星的健身體能訓練和減肥餐單不會人人適用，「紅人健身」系列就解構他們的運動方法，提醒大家小心健身減肥陷阱。）

香港人未必認識陳立泠（Lilian），其實她早年已在台灣冒起，因為她是歌手林俊傑（JJ）的前女友，一次被台灣「狗仔」拍到與JJ看電影，「一時火起」向記者潑水，翌日公開道歉。

這段情已是2011年的事，只維持了9個月。Lilian的身分也由「JJ女友」變成運動網絡紅人，泰拳、空中瑜伽、負重訓練等都有涉獵，而且不是拍照打卡就算，她的肌肉線條出眾，更考取泰拳教練牌照，肯定下過不少苦功。

TRX能鍛煉身體多種肌肉。（instagram截圖）

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她曾在社交網站發帖：「單邊的TRX訓練超虐人，根本從頭到尾都在爆青筋呀。」TRX單邊訓練比雙手更難，我們就藉住她的訓練，探討懸吊訓練的優點和限制。

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透過不穩定的懸吊器材，可以改善平衡和協調能力，用自身重量就達到負重訓練效果，而且簡單器材，在狹窄空間也能運動。Lilian就示範用懸吊器材鍛煉腹肌、背肌、byebye肉（三頭肌）、老鼠仔（二頭肌）、大腿、臀部、手臂等。

10個TRX的好處與限制，先了解它的特色，達到更佳訓練效果：

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懸吊訓練好處多，但也有限制，了解各種器材優劣， 就能選擇合適工具達到訓練目的，以下列了3項常被忽略懸吊訓練限制。

1）自身體重 限制難度

靠自身重量就能訓練是懸吊訓練的優點，例如Lilian先將身體傾斜、兩手伸直，透過背部和手臂發力拉到下圖般，達至訓練效果。

陳立泠先將身體傾斜和兩手伸直，透過背部和手臂發力拉到圖般。（instagram截圖）

不過每人體重不同，就算同一個動作，各人負重都不一樣。假設訓練者的體重達200磅，拉起身體就困難很多；但如果訓練者早已充分鍛煉，卻無法提升阻力，只能增加次數，這種情況出現於多種懸吊訓練。

當然，大部分動作都可以調節難度，例如調校起始動作的身體傾斜度，通常傾斜角度愈低就愈易，但調節幅度始終有限，不像啞鈴，重量幅度由1公斤至50公斤。

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2）速度受限 限制訓練節奏

大家不妨試試在地上用最高速度連做10下掌上壓，再用同樣速度透過懸吊器材做10次。

我保證速度不一樣。

因為地面固定堅硬，施出的作用力和反作用力近乎一樣，但TRX支點不穩定，愈做得快，愈難平衡，力量就流失在維持平衡上。

唯快不破。跑步要快、出拳要快，所以針對運動的身體訓練，大多加入「快」這個元素。不穩定的懸吊器材有利有弊，好處是改善平衡和協調能力，壞處是難推快節奏，難以做到速度訓練。

3）核心欠肌力 難做好動作

懸吊訓練將身體視為一個整體，很多動作都要先穩定腹部，讓軀幹保持直線才開始，以上動作都是例子。但問題來了，核心力量不足，吊起腿部的平板支撐都做不好，怎樣開始移動腿部訓練下身？

同樣道理，想鍛煉手臂或上身，但軀幹力量不足，移動時就會變成彎腰，令動作錯誤，難以達到訓練效果。

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