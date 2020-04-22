【馬拉松】柏林馬拉松無法如期舉行　芝加哥馬拉松跑手可棄賽退款

多個2020年上旬的國際大型馬拉松都因新冠肺炎延期或只限精英跑手參賽，全球跑手都冀盼秋天新賽季來臨時能夠掃走疫情陰霾，可是，今天再次迎來壞消息。 由於德國政府的公眾活動「限聚令」，原定9月27日舉行的柏林馬拉松，肯定無法如期上演。另一個六大馬拉松芝加哥馬拉松賽會也通知參賽者，可選擇退出今屆賽事，將獲退回報名費及保留名額至2021年。

多間德國傳媒報道，由於政府禁止舉行5000人以上的公眾活動，禁令將實行至今年10月24日，意味六大馬拉松之一的柏林馬拉松，以及9月19至10月4日的德國啤酒節將無法舉行。柏林馬拉松賽會於香港時間今天凌晨宣布壞消息，表示肯定無法如期於9月27日上演賽事，但延期抑或取消則未有定案，賽會只表示一旦有進一步詳情，將盡快公布。

柏林馬拉松會途經當地景點勃蘭登堡門。（Getty Images）

另一個「六大馬」芝加哥馬拉松，賽會也向參賽者發出電郵，若跑手選擇退出2020賽事，將獲退回報名費，並保留參賽名額至2021年。芝加哥馬拉松原定10月11日舉行。

芝加哥馬拉松准許跑手退賽退款。（Getty Images）

肺炎疫情遍全球，2020年上旬的馬拉松賽事大都取消或延期，包括同屬六大馬的波士頓及倫敦馬拉松，分別延至9月14日至10月4日，東京馬拉松則只保留精英組競賽。全球跑手都期望捱過春夏，待秋天踏入長跑新賽季，能夠回復正常生活，但隨着柏林馬拉松無法如期上演，其他大型馬拉松賽事能否在2020年內舉行，似乎不如想像中樂觀。

柏林馬拉松1974年首辦，傳統賽期是9月最後一個星期日。由於賽道平坦寬闊，遂成世界紀錄搖籃，近七個男子全馬世績都在柏林馬拉松誕生，包括傑祖基（Eliud Kipochoge）於2018年跑出的2小時01分39秒的現役紀錄。

倫敦馬拉松已經延期到10月。（Getty Images）

部分2020年下旬馬拉松 9月14日：波士頓馬拉松 9月27日：柏林馬拉松（肯定無法如期舉行） 10月4日：倫敦馬拉松 10月11日：芝加哥馬拉松、布達佩斯馬拉松、薩格勒布馬拉松、曼徹斯特馬拉松、里斯本馬拉松 10月18日：巴黎馬拉松、布爾格萊德馬拉松、底特律馬拉松、多倫多馬拉松、阿姆斯特丹馬拉松 10月25日：巴塞隆拿馬拉松、法蘭克福馬拉松、威尼斯馬拉松、都柏林馬拉松 11月1日： 紐約馬拉松 11月8日：雅典馬拉松 11月15日：拉斯維加斯馬拉松、馬德里馬拉松

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