【行山裝備】山界新貴品牌玩味十足　跑山帽功能與話題兼備

有學者曾說過，世界因為互聯網的發展而進入了「部落化」的年代，即是人們交流資訊與概念的時候，分類變得更細緻，過去「大眾」與「專才」的概念變得模糊，人們更追捧的，是某些界別內的專門人才、資訊、產物等等；於是未來或許會變得進一步「碎片化」，做得夠「專」，不論對人與品牌，或許都是未來發展的關鍵。 近年山界和跑步界開始流行的加拿大新興品牌Ciele，或許就是當中的好例子，作為一個跑步/山系品牌，他們卻只將心思花在「帽子」這種產品的設計和開發上。

行山熱潮持續，山野生活成為更多港人的日常，對山系裝備自然更加講究。近日香港山野，不難見到跑手或行山客戴上「Ciele」的帽子，一個過去相對較少見聞的山系品牌名字。一查之下方發現當中的原因，原來是Ciele雖然是一個加拿大的跑步/山系品牌，品牌理念卻只針對跟跑步看似最無關痛的「帽子」設計之上，及至近期推出跑步Tee系列，但只屬副線，顯然Ciele未有改變「專注做帽」的方針，這種理念可以從兩位創辦人Jeremy Bresnen和Mike Giles的以往的工作體驗說起。

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兩位創辦人Jeremy Bresnen和Mike Giles認為滑板跟跑步/跑山的性質其實很相似。（網上圖片）

跑步又關踩板事？

「就算是那些國際知名擁有最高技術的運動品牌，都從不會主力花太多心思來開發跑步帽。」Ciele的兩位創辦人Jeremy Bresnen和Mike Giles曾在一訪問中如此形容。他們認為坊間品牌很多時都忽略了帽子的環節，但其實越野跑好，城市日、夜跑也好，對於跑手衡溫散熱、安全保護等等，都有直接的作用；好一點的品牌會將製作其他產品時，研發剩餘的物料和技術應用到帽子之上，卻又過份強調「技術」環節，缺少了一份設計感的「玩味」。

Ciele的跑山帽除了「技術」環節， 亦要求一份設計感的「玩味」。（品牌圖片）

Ciele山系帽系列，按圖放大：

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鑑於Jeremy Bresnen和Mike Giles擁有滑板品牌的工作經驗，他們認為滑板跟跑步/跑山其實很相似，兩者都是很個人的運動，而且「跑的社群」比滑板更開放，只要肯參與，就已經「好有型」，於是他們便嘗試將過去應用於滑板的設計細節應用到跑步之上。再簡單一點解釋，就是要跑步帽穿戴起來時，不會純粹看似一件「功能產品」，而是要令人拿上手會覺得甚有街頭運動型格之餘，卻又可令由頂級超馬跑手至普羅行山客都會滿意的商品。

後來二人讀過企業家David Hansson的著作《REWORK》受到啟發，認為創立品牌時，與其煩惱於怎樣跟市場上的對手競爭之上，不如想少一點，專注在一個簡單卻有效率的領域，而不是要全方位的超越任何人。於是兩位本來在滑板品牌工作的人便決定走出「Comfort Zone」，創立一個專注做好帽子的跑步品牌。

跑山帽的必須條件

先從功能層面上看，Ciele除了創立時主打的Cap帽之外，至今亦開發了不同種類的漁夫帽和Visor系列，針對不同類型的跑手和行山客的需要。但是總括而言，品牌的跑山帽還要做到一些概有條件；首先是物料方面，一定要輕巧、快乾、防曬、反光同時並存，日間有太陽時阻擋陽光與高溫，晚上則擁有反光的辨識度保障安全，跑手山客才能「日跑夜跑」。因此Ciele的跑山帽都使用100%廢料循環物料改造的COOLwick纖維，輕巧之餘亦能作UPF40以上的防曬。整頂帽子柔軟可折疊，是在儲物空間有限的野外/比賽場合中必須考慮的環節。配上反光部件後，帽子重量亦只重有61克。種種因素都令Ciele跑山帽既環保又實用。

專門針對跑手需要製作的帽子，路跑、跑山都適合。（品牌圖片）

當然，如果只得功能層面的話，就跟創辦人口中的其他品牌沒有分別了。Ciele帽子最大的特色，在於他們擅於運用不同顏色、物料的拼搭，營造出視覺豐富的街頭運動風格。此外品牌亦懂得製造街頭時尚品牌常見的限定商品效應，令一件山系商品都變得充滿話題。簡單分類的話，可以分為永恆系列、季度系列和限量系列。

永恆系列故名思義，就是不斷生產的款式，顏色較難過時，所以總是最受歡迎的系列；季度系列系列則玩味較重，按當季潮流拼搭特別的顏色、帽型，甚至乎每款都有獨特的名字，不斷予人驚喜；限量系列則為只會生產一次，賣完即止的商品，例如今年Ciele的限量系列就以東京、波士頓、倫敦、柏林和紐約5大馬拉松作主題。雖然，今年的5大馬拉松至今都未有一個稱得下「圓滿」舉行，依然無阻系列的吸引力，首推的「東京版」一出就已經瘋狂搶購。隨着近日更多香港商店引入，對Ciele有興趣的山友與跑手都不用再局限於網購，平日不妨留意一下。

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