【齊動 LetZ Goal】送你家居健身神器　助你在家抗疫｜五月精選

跑步里數換獎賞，下載手機App「齊動 LetZ Goal」，綁定運動裝置，參加「齊動」的挑戰活動，每次運動後sync數據，就有機會以跑步里數換禮品。5月份，「齊動」繼續伴你在家訓練，強健體魄。5月激賞送你健身神器Body Boss 2.0 ，「每周挑戰」亦送出麵包機、真無線耳機、 隨身空氣淨化機等，更隨時有「突擊挑戰」，豐富獎賞源源不絕，記得定時進入「齊動」，以免錯過機會！

【重要提示】「齊動」用家同時間只可參加一項虛擬跑挑戰，必須暫停參與原先挑戰，方可參與「五月激賞」或其他虛擬跑挑戰。挑戰只計算「參加中」的里數，未按參加或暫停中的挑戰，將不會計算相關跑步數據。

「齊動 LetZ Goal」五月活動，頭炮「五月激賞」送出美國Body Boss 2.0可攜式健身房，助你在家模擬健身房設備。加上逢星期一的「每周挑戰」，以及不定時的突擊虛擬跑，憑你的跑步里數就可以贏取一系列豐富勁獎。

按此參與「齊動 LetZ Goal」，從此，運動變得不一樣。

Body Boss 2.0是一款多合一可攜式健身器材，重量僅有15磅又可以摺合，因此方便攜帶或收藏。用家可以按自己訓練要求，打開底板與配件自行組合成各種身器材，更可通過健身帶數量增加負重。

立即登入「齊動 LetZ Goal」的「每月挑戰」頁面，於「五月激賞」按「立即參與」，之後跑10公里並同步數據（sync數據），再填表回答問題，就有機會贏得「Body Boss2.0可攜式健身房」（價值HK$1,168.00）名額1個。「五月激賞」由即日起至5月17日晚上23：59截止。

除了「五月激賞」，每個星期一都有「每周挑戰」，獎品亦同樣吸引！

五月份的「每周挑戰」針對在家抗疫的你，送出各款家電、耳機等等。跑手每周只要跑夠5公里同步運動里數，即有機會贏走本月獎品！

按圖一覽五月精彩活動獎賞

每周挑戰第九回 日期：5月4日 至 5月10日 獎品：ASICS DynaFlyte 3 LITE-SHOW跑鞋，名額10個

每周挑戰第十回 日期：5月11日 至 5月17日 獎品：Rasonic 麵包機，名額1個

每周挑戰第十一回 日期：5月18日 至 5月24日 獎品：Plantronic 真無線耳機，名額1個

每周挑戰第十二回 日期：5月25日 至 5月31日 獎品：Infinity AC2隨身空氣清淨機，名額2個

想了解「齊動 LetZ Goal」更多？立即按下圖，瀏覽我們的全新介面，然後按此下載「齊動」App！關於「齊動 LetZ Goal」

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關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

按即立即體驗「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在「齊動 LetZ Goal」改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到「齊動 LetZ Goal」嗎？按此了解我們兼容的裝置

「齊動 LetZ Goal」有什麼活動？按此了解齊跑的「成就」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

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