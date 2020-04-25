【減肥健身】一個槓鈴改寫人生　73歲健身女王舉出最強女生力量

她體重200磅，有高血壓、高膽固醇、胃酸倒流、關節炎、足踝水腫。 醫生告訴她，除非徹底改變生活，否則藥物只會愈食愈多。 生死悠關，洗心革面，跟隨瑜伽和健身導師兼健力舉重選手的女兒，由零開始鍛煉身體。 3年減62磅，或許你嗤之以鼻，多加一個數字又如何？ 她是一個73歲的婆婆，Joan MacDonald。

故事從70歲說起。

居於加拿大安大略省的Joan，自知健康急轉直下，「三高」中了兩高（高血壓、高膽固醇），身體太重磅又影響膝關節和足踝，經常在家中樓梯跌倒。70歲那年，醫生最後通牒。

「我連自己的身體都控制不了，感覺很差，尤其我想起年輕時看到年老媽媽住護養院的情景，我不可以這樣，我要改變。」Joan說。

73歲健身女王Joan MacDonald。（Joan MacDonald IG）

Joan女兒Michelle於2016年聖誕節從墨西哥回娘家探親，對媽媽現況也嚇了一跳。她心中盤算，威迫又好利誘又好，一定要讓媽媽跟隨自己鍛煉身體。

沒想到，Joan一口答應。甫踏入2017年，她跟隨女兒到墨西哥住了兩星期，成為健身及瑜伽導師女兒的學生。

73歲健身女王Joan MacDonald。（Joan MacDonald IG）

73歲健身女王Joan MacDonald。（Joan MacDonald IG）

如果你73歲，你可達到Joan MacDonald的健身成果？按圖放大：

+ 10 + 9 + 8

200磅三高肥婆 半年減45磅

人到七十，忽然健身。女兒為Joan悉心設計訓練計劃，先從整體的肌力和耐力練起，一切以安全為先。「我的進度非常非常慢，完成基本訓練，要比別人多花一倍的時間」。一月的墨西哥又濕又熱，Joan第一次舉起10磅的槓鈴，尤如千斤重，她汗如雨下，非常辛苦。

但老人家的決心總嚇人一跳。

兩周之後，她返回加拿大，跟隨女兒的網上教學繼續訓練。女兒將她撥歸一個10人小組，大家要定期上載相片，檢視訓練成果，Joan起初不願意，但當她見到成果，當然樂在其中。她在半年內減掉45磅，更於2017年在女兒幫忙下開設Instagram帳戶，同年與女兒登上一本健身雜誌的秋季號封面。

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Joan MacDonald與女兒登上健身雜誌封面。（網上圖片）

一周做5日Gym 學外語保頭腦靈活

減掉脂肪和膽固醇後，Joan自覺可以做得更多。每星期5個早上在健身室的訓練，兩天是帶氧運動，包括單車機和划艇機，另外3天則包含帶氧運動和負重，鍛煉全身肌肉。「我跟隨女兒的計劃，上身各組肌肉、臀部肌肉、大小腿肌肉，都會練。我有負重訓練，當然要小心控制重量，我知道自己的極限，我們不斷調整訓練內容，每周都充分訓練全身肌肉。」Joan甚至狂熱得參加健身比賽，贏得冠軍，丈夫也對她刮目相看。

除了鍛煉肌肉，Joan也控制飲食，雖然每天吃足5餐，但少食多餐，而且經常訓練腦袋，例如她健身後就學懂用iPhone（因要使用不同的健身app和管理ig），甚至學習西班牙語和玩crossword puzzles。

Joan MacDonald（右二）與年輕健身教練一起運動，充無違和感。（Joan MacDonald IG）

3年過去，Joan的肌肉線條的確不如年輕性感的健身YouTuber結實，皮膚也不像同行們緊緻光滑，但她憑努力減磅，甚至在古稀之年改寫人生，投身健身界踏上傳奇之路，又開了IG和YouTube頻道，分別擁有11萬追隨者和超過30萬訂閱，令「Train With Joan」成為健身品牌，發展成個人事業，人生如此，總算無憾。

「人身在世，匆匆幾十年，與其慢慢死去，不如活得精彩。我們無法讓時光倒流，但可以主宰餘下的光陰。」