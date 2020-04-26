跑100公里實測環保跑衫　排汗功能全比拼兼附實戰細節︱01測試

環保減碳是全球趨勢，跑界都不例外，跑手不妨選用循環物料造的跑衫，其中一款還可以訂造。 夏天跑步，跑衫要夠透氣和通爽，減低體溫。今篇「01測試」一次過測試MUDE運動背心和adidas HEAT.RDY系列跑衫，以超過100公里的路跑檢視兩款跑衫的透氣度和排汗功能。

01測試

測試産品：1）MUDE運動背心 2）adidas HEAT.RDY 跑衫

測試內容：多次路跑，合共超過100公里。

衫上寫了用100%循環物料製造。（區嘉俊攝）

簡介

MUDE運動背心

剪裁：****

透氣程度：***

快乾程度：*****

柔軟程度：***

MUDE運動背心：與很多訂制隊服的牌子一樣，跑手可以自己設計款式，或將設計概念給予公司編製運動服。現在訂制隊衫多用「熱昇華」技術，即是用熱能將顏料打印至布料上，再將布片裁出，縫製成運動衫。

前排3名跑手都是穿訂制隊服。（HK01圖片）

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

以前要用絲網印刷，先把圖案做成印模板，所以有一筆印模費，再收每件印刷費用，數量做得少，每件衫的平均成本自然較貴。現在流行的熱昇華投術，適合人數較少的隊伍。

現在香港疫情好轉，但做運動仍要小心，以下運動抗疫知識不能不知：

+ 6 + 5 + 4

adidas HEAT.RDY 跑衫

剪裁：***

透氣程度：*****

快乾程度：****

柔軟程度：**



adidas早在2018年已表明，目標在2024年前全面使用再生物料製造衣服，提高供應鏈的可持續性，減少溫室氣體排放。2018年，「三間」節省了40多噸塑膠廢棄物，2019年就以賣出1100萬對循環物料製造的跑鞋為目標。

這件HEAT.RDY跑衫都混有環保聚酯纖維物料，同時重視輕盈和透氣，讓空氣流過身體帶走熱力，保持乾爽。

試後感

MUDE運動背心：談訂造的運動服，不能不談訂制過程，皆因中伏與交稅一樣不能避免，我試過尺寸與預期不同、物料縮水、中途聯絡不同廠商。與MUDE的代理合作就未出現以上問題。

跑衫物料吸汗，但排汗能力不算高，略有黏膩感。幸好，十分快乾，所以黏膩感易消退，洗完又洗，暫未出現異味。順帶一提，我不會拿運動物料的衣服去乾洗，皆因經驗所得是很易變臭，一臭冇回頭。

adidas HEAT.RDY 跑衫兩側與中間物料略有不同。（區嘉俊攝）

adidas HEAT.RDY 跑衫：透氣度高，儘管這件衫是黑色，放在陽光底下仍很透光，可見它為增強透氣度採用較大的氣孔，而且衫身不同位置編織方法都不同，確是十分通爽排汗，沒有黏膩感。它缺點是物料較粗，容易磨擦到皮膚，要是練長課，就建議跑手在乳頭位置貼上膠布，預防磨損。

村上春樹不單是聞名世界的小說家，還是一名熱愛跑步的跑手，所以他的跑步語錄得到很多跑手共鳴，以下就有其中13句:

+ 9 + 8 + 7

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」已在IOS及Android登場！立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，將運動里數變獎賞！

相關文章：

【01測試】New Balance全新碳纖維板跑鞋 直路易加速跑彎要留神

【跑步口罩】實測跑步專用口罩 只宜慢跑 快跑隨時缺氧︱01測試

【01測試．行山鞋】Selvatica適合香港環境 名牌鞋底抗滑有保證

【跑鞋合集・01測試】白鞋仔大戰 3款新鞋各有一「最」