【減肥健身】胡定欣展現完美腹肌　練腹你不知道的3大秘訣

「紅人健身」系列繼續走訪明星藝人的社交媒體，今次去到胡定欣Instagram，她的無敵腹肌和馬甲線，令男女都羨慕不已。 腹肌堪稱最為人熟識的肌肉群，但你知道它的特點嗎？想練腹肌，訓練密度和方法有別與其它肌肉，而且不一定要針對腹部！

（編按：減肥健身方法多的是，各地紅人都愛分享運動紀錄到ig和facebook。名人明星的健身體能訓練和減肥餐單不會人人適用，「紅人健身」系列就解構他們的運動方法，提醒大家小心健身減肥陷阱。）

如果一人一票選「運動形象深入人心的香港女藝人」，胡定欣肯定名列前茅，她習舞多年，經常到健身室鍛煉，又曾飾演泰拳手和武術高手，戲裏戲外都與運動密不可分。

數數看，有多少張露出腹肌的照片：

+ 18 + 17 + 16

胡定欣經常在ig分享運動照片，最常見裝束是Sports Bra配緊身褲，任誰擁有如此結實分明的腹肌，大概都不會吝嗇，展示操練成果。疫情期間，她示範體能動作，鼓勵大家做運動：「呢段抗疫期間大家都留喺屋企，黐住張梳化睇新聞打機煲劇睇戲，坐到PatPat都扁晒！岀唔到街就喺屋企做exercise運動下拉下根（筋），否則真係悶到生菇。」

她解釋帖文的動作能改善大腿線條和翹臀，據我們觀察，更有收腹效果。其實不是核心訓練才能練到腹肌，了解以下3點，日常生活都能練出一排朱古力。

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這個體能動作改善大腿線條和翹臀外，腹肌都要參與其中。（instagram截圖）

1）不練腹也是練腹 練腹不止練腹部

在YouTube、Instagram和Facebook有多不勝數的操腹肌教學，動作當然有用，但不是只針對腹部的健身動作，才能鍛煉腹肌。腹部連接上下半身，身體轉動（揮拳）、發力（臥推舉）、維持平衡（跑步）都涉及腹肌，所以我們不知不覺都會鍛煉腹部，以下兩項正是不針對腹部也能練腹的例子。

a）各式健身動作：胡定欣的上述動作鍛煉臀部和大腿為主，但腹部必須發力，身體才能保持穩定和平衡，類似動作網絡上隨處可見，腹部不參與其中，肯定做不好，就算是男士常做的掌上壓、臥推舉和啞鈴肩上推舉，道理都一樣。

考考你，這個動作腹肌要不要參與。（instagram截圖）

b）使用呼吸肌肉訓練器或佩戴訓練口罩跑步：這些方法能訓練呼吸肌肉，例如橫膈膜、腹直肌和腹內斜肌等，它們全是腹肌一部分，透過這個方法能由內層練到外層。

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2）腹肌很怕醜 藏在脂肪後

我們太愛錫腹肌，所以用脂肪覆蓋它。儘管勤做平板支撐（Plank）、捲腹（Crunch）和登山者（Mountain Climber），腹肌仍位於脂肪後面，所以不把脂肪燃掉，腹肌還是害羞地藏在深處，前邊的肚腩卻對你不離不棄。

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試試在網絡搜尋「體脂比例圖」，你會發現體脂比率愈低，腹肌愈清晰而見，正與上述原因有關。當然體脂比例圖只供參考，身體受基因、生活習慣和鍛煉方法等影響，例如健身不練下半身的男士就會上、下半身體脂比例不一。

減脂不只靠健身，良好飲食習慣和帶氧運動更加重要，脂肪減少了，腹肌才會顯現。

10個TRX的好處與限制，先了解它的特色，達到更佳訓練效果：

+ 6 + 5 + 4

3）若要練得好 密度要夠高

修讀健身教練牌照時，導師強調腹肌與別不同，他建議胸肌、背肌和股直肌等肌肉，每周約練2次，給它們足夠時間恢復和變壯。唯獨腹肌可以經常鍛煉，因為腹肌的設計是長時間運作，例如保持身體挺直和穩定，所以一周練5天，絕不為過。

當然，訓練強度不宜過高，否則容易受傷，亦如上文所述，不是平板支撐、捲腹和登山者等才能練腹，很多動作都要腹肌參與。

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