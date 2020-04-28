【日本女團】人氣跑步女團新名單　入Team R2須具兩條件｜Kimmy

最近留家抗疫，多了宅在家，加上沒有比賽、無法外遊，不自覺比平日更多留意日本的跑步新聞，「睇咗當去咗」，哭了哭了。 （編按：本文為Kimmy投稿，由《01體育》編輯）

有留意日本長跑界資訊的跑手，大都會瀏覽日本跑步網站《RUNNET》。它是日本最大型的跑步網站，基本上日本大大小小的賽事資料都可在這裏找到，甚至可以認識一些外人較少認識的統計數據和話題。

例如不是上該網看調查報道，都不知道栃木縣馬拉松是最受日本女跑手歡迎的賽事、徳島海部川風流馬拉松則為全日本跑手公認各方面評價都最高的賽事等等。但我想談論關於《RUNNET》的是其跑步女團「Team R2」。

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新一期「Team R2」的17位團員於上周公布。（網上圖片）

《RUNNET》其中一個受人注目的項目，一定是旗下跑步女團「Team R2」，大家可簡單理解為跑步界的「AKB48」。這個跑步女團成立於2012年，輪替機制亦類似AKB，人選不時加減，但通常都由十數名女跑手組成，全都經過嚴格的面試和選拔，擁有健康亮麗的外形固然重要，亦要有不俗的跑步成績，這是入團的基本要求。

她們會除了參加各式跑步比賽，有時亦要擔任大會司儀、嘉賓、親善大使、模特兒，盡力讓更多人接觸跑步，以普及此運動為使命。Team R2在日本跑步界人氣高企，走到那裏都總被一大群「粉絲」包圍。未來待世界回復正常後，大家再到日本比賽時，可以留意一下會否碰到她們。

新一期「Team R2」全員名單，按圖放大：

+ 30 + 29 + 28

上星期，新一期Team R2的名單出爐！今期成員由17名跑步女生組成。Team R2的成員有多「跑得」？大概可從來自德島的新成員上田早智子（Sachiko Ueda）了解多一點。

4年前她因為失戀而開始跑步，漸漸希望挑戰自己的真正能耐，脂肪率亦從開始跑步時的19%，降至現在的13%。她跑過德島、阿波市、海部川風流馬拉松、鳴門島田島半馬等比賽，PB（個人最佳時間）為3小時1分15秒，屬今期Team R2的「快腳」。亦因此，早智子總以Sub 3為目標，平日訓練亦以平均4分13秒的Sub 3配速練習。她所以參加選拔，因為希望以Team R2成員的身份宣揚德島的魅力。

最為港台跑友所認識的Team R2團員肯定是上田怜。（網上圖片）

但講到歷代Team R2團員，最為港台跑友認識的名字卻是肯定「另一個上田」。上田怜（Rei Ueda）正職於東京證券交易所擔任財經分析員，跑齡約6年， 2016年於埼玉國際馬拉松跑出3小時19分的PB。她在訪問中形容，當年迫發出小宇宙，很大程度是因為第一次選拔Team R2失敗，她一心入團所以發奮，亦可見這支跑步女團對於跑手能力要求多嚴謹。

上田經常在ig分享治療系笑容的selfie，還有學習基本中文，樂於跟一眾港台跑手交流，近年更參加台灣的賽事，又訪問香港。因此雖然作為第5和6期的成員，現今經已退團，但在港台跑界依然有一定知名度。

上田怜的ig圖片，按圖放大：

+ 16 + 15 + 14

日本擁有悠久的長跑發展歷史與文化，關於跑步的周邊商品、話題數之不盡。亦因為這些周邊事物，每次參加日本長跑比賽總覺得特別精彩有趣，相信曾到當地旅跑過的跑手都心領神會。有時都不禁感嘆，香港的跑步氣氛其實一點都不差，就是輸在細節上的心思。事實上，今時今日除了日本有跑步女團，泰國跑界亦嘗試建立類似的團隊推廣長跑，可惜小妹不懂泰文，難作太多介紹，有興趣的朋友可自行搜查「HYB Team」了解。

如果有日香港都成立跑步女團的話，各位心目中可認為那些本地女跑手值得入團？

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村上春樹跑步語錄，按圖放大：

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迷上42.195的港女，鍾意潛水、跑步，但又怕同陽光玩遊戲；成日幻想有一日會有個水底馬拉松，夢想可以用雙腳跑到世界盡頭。--Kimmy

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