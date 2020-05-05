【PUMA x FIRST MILE】膠樽變衣料　蘇麗珊：運動也能回饋地球

今年的生活有點不一樣。 疫情關係，多國實行家居隔離措施，看似平常的活動今年已非必然。正當生活受限之時，又相繼聽聞「臭氧空洞自行閉合」、「恆河水回復飲用水平」、「天鵝海豚重回威尼斯」等消息。 這或許是難得的自省機會，讓我們反思所謂「平常生活」，有時破壞了環境而不自知？其實只要注意多點、考慮多點，即使「買物」這種小事，也可對保護環境略盡錦力。向來關注環保議題的演員蘇麗珊（Cecilia），就在這樣的思潮中，留意到PUMA x FIRST MILE訓練系列的環保概念。

善待大自然 就是善待自己

或許跟大學修讀環境工程與可持續發展學有關，蘇麗珊（Cecilia）一直以來非常注重環保議題，簡約的生活方式，運動與大自然是她離不開的生活日常，也是紓壓的法門。

蘇麗珊於大學時代修讀環境工程與可持續發展學，注重環保議題。（龔嘉盛攝）

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她說：「我平日都很喜歡大自然的生活，香港生活節奏快，但回到大自然，慢步山野、聽聽雀鳥聲和風聲，節奏回復簡單純樸，身心都很舒暢。我都很喜歡運動，平時即使忙極，每星期都會做一至兩次運動，做完心情都會很好。很多人形容下班後還要運動是很累的事，我反而覺得運動令我更精神。」

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平時即使忙極，蘇麗珊每星期都會做一至兩次運動。（龔嘉盛攝）

地球就像身體 不能無限消耗

喜愛自然的人，總能從日常生活認知到保護環境的重要。只要幻想一下自己身處的地方，自然資源嚴重損耗、山野遍地垃圾，怎能從這樣的環境放鬆心神？對於環保，Cecilia一直堅信簡單卻被人忽略的信念：「資源不是取之不盡，地球就像我們的身體一樣。既然身體在消耗能量之時，也需要攝取營養和適當運動，我們一直過度消耗大自然，地球怎可以正常運作？」

有一次參與沙灘拾垃圾的活動，那些膠樽、膠袋、吸管垃圾不停被海浪衝上岸邊的畫面，震撼了蘇麗珊。（龔嘉盛攝）

Cecilia認為，雖然平日行山偶爾看到膠袋、糖紙、膠樽等垃圾，但在環海的香港而言，海洋塑膠垃圾是多種污染之中最易被港人察覺的一種。她記得有次參與沙灘拾垃圾的活動，膠樽、膠袋、吸管垃圾不停被海浪衝上岸邊，拾來拾去還是拾不盡。

這些全是「不能被生物降解的物質」，再過一千年、幾千年，垃圾依然留在地球上，這是一件非常恐怖的事。Cecilia一直希望，如果可以出一份力改善海洋塑膠垃圾問題，她一定義不容辭。

能夠享受清潔的自然環境，全賴大眾共同守護才能成事。（龔嘉盛攝）

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善用資源 為垃圾塑膠賦予第二次用途

如何在生活中實踐環保？總是一種「意志的考驗」，每每要按捺得住生活便利的誘惑。Cecilia平日定必自備購物袋和水樽，連外賣都盡量減少，避免使用即棄餐具。其實這些都只屬「入門級」，尤其對愛美的女生來說，即使是運動或行山，都要穿得亮麗，心態上「Feel Good」了，再追求身心的健康與快樂。但有時候會因此不自覺多買不合適的裝備，或者未有多考慮材料來源或生產方式有否破壞環境，不知情下成為破壞地球的幫兇。

當下或許是一次難得的自省機會，讓我們反思一下往日所謂「平常生活」，有時破壞了地球環境而不自知。（龔嘉盛攝）

Cecilia當然也考慮過衣物環保的因素，也曾購買環保物料製造的衣服，卻覺得這類衣服總是比較厚身，而且略嫌太硬，穿上身不太舒適。但她沒有放棄留意衣服物料生產來源及方法的習慣，例如她最近認識到PUMA x FIRST MILE的運動服裝系列。

「簡單形容，PUMA x FIRST MILE就是收集棄置於海洋的塑膠廢物，將其分類，再用合適的塑膠壓成膠粒，膠粒做成線，最後才製成身上的衣服、褲子、鞋子等等。這種新物料十分舒適，穿上運動和日常配搭都很適合。例如我身上這件Anorak外套，原來用12至15個膠樽改造而成。除此之外，FIRST MILE亦會幫助回收地方的工人，訓練他們如何安全地回收、分類垃圾，保護他們免受剝削。我覺得這是一個對人民、環境都很友善的持續發展理念。只要想到這些製作都是由一些本來已經廢棄的資源所造，不用浪費或使用太多全新的資源，正好為運動生活賦予另一重意義。」

蘇麗珊覺得將沒用的廢物，變成一些有用的產品，是個很好的概念。（龔嘉盛攝）

什麼是PUMA x FIRST MILE？

PUMA伙拍以回收塑膠製作紗線纖維的廠商FIRST MILE，合作生產的運動訓練系列。（品牌圖片）

不少人認為現今過量的聯乘風氣，不知不覺間為世界增添更多廢物，但是這個甚得Cecilia歡心的PUMA x FIRST MILE聯乘，卻將資源充分使用。今次與PUMA合作的單位是一家回收塑膠製作紗線纖維的廠商，他們在海地、洪都拉斯及台灣等地向當地人採購社區搜尋的塑膠廢物，從而合作生產出今次的運動訓練系列。

FIRST MILE的物料雖然有幾個產地來源，但是次與PUMA的聯乘企劃，物料劃一來自台灣。2020年至今已處理超過40噸海洋及堆填區塑膠廢物，相當於1,980,286個膠樽。系列的服裝大約有83%至100%的物料以FIRST MILE的可持續紗線縫製，鞋款方面則有50%。

FIRST MILE回收膠樽同時，亦助當地居民建立自給自足的工場，回饋社區本身。（品牌圖片）

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企業同時重視公平貿易原則，改善回收工作者經常受剝削及處身危險環境的工作待遇，為他們提供健康及安全訓練、開拓自主營運紡織工場、保健機會和獎學金等等。

PUMA x FIRST MILE系列，按圖放大：

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