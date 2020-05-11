晨跑熱如中午　分享抗熱練跑3式　投入冷氣Gym房外的世界︱01跑記

「不是夠強才來練，是練才有機會變強。」朋友總說我們跑得太快，想自己練好一點才參與團跑，但誰沒有慢過？就算香港好手，去到日本都不算快，但他們仍會去訓練和比賽；只因沒有天生的強者，要願意去練習，才有機會變強。 夏天來了，跑手們要練習，還多了一個關口，就是溫度，不想留在冷氣的健身室才能跑，就要了解文中3個要點。

我喜歡晨跑，上班前跑港島東，周末跑跑馬地遊樂場，所以對溫度變化感覺敏銳。周日在港島東練跑，未起步已想歸家。假如我屈服於天氣，只能在健身室才跑又不甘心，所以迫自己用低心率慢跑6公里。跑完時低頭望錶，時為早上8時30分，氣溫攝氏30度，體能攝氏34度，實在熱得可怕，怪不得要停步。夏天練跑，不能再與冬季一樣，所以想出3項細節，跑手們不妨參考。

有圖有真相，溫度真的很高（區嘉俊攝）

1） 不麻木追求速度，改為注重心率

股壇有句話：「股民只會記住股價最高位時冇放股票」；跑手都是一樣，只計住自己最快配度，快跑時堅持用最高速度跑。實情是，配速與股票都不會長期在高位，受許多外圍因素影響，上上落落，溫度就是一大外在因素。

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跑手都熟悉最高心率，當溫度高時心率自然提高，所以未到最高速，心率就先到達極限。以我自己為例，4月尾的周末，還能用與冬季時相若的配速快跑；但上周六，當心率達到相若水平，配速竟跌了10秒。 你說我不用功嗎？平均心率達每分鐘179次，最高達193次，略有危險了。

因此，夏季不妨多參考心率以策安全，慢跑都可以，例如不在意配速， 用低心率慢跑鍛煉身體。

現在不能穿成這樣跑了。（區嘉俊提供）

2） 降溫散熱 不止靠飲水

飲水和補充電解質很重要，但不是唯一方法。濕熱天氣跑步特別辛苦，與汗水停在皮膚上，影響散熱息息相關，汗水難蒸發，覆蓋皮膚，體溫下降得慢，愈跑感覺愈熱。無論快跑慢跑，不妨多用毛巾抹走汗水，可以像馬拉松時有濕海綿抹身更好。流得多汗，當然都要多飲水和電解質，預防脫水和抽筋等。

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3） 不能跑得長 不妨跑得密

訪問過很多高手，他們都就慢跑很重要，所以經常慢跑50分鐘，打好底子，應付重課就有心有力。可是，冬天慢跑50分鐘很輕鬆，但夏天已算是辛苦，原因第1和2點已略為講解。那要怎麼辦呢？建議大家可跑短一點，例如9公里變6公里，然後跑得密一些儲回里數，就可以避免輕課變成重課。

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+ 3 + 2

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+ 4 + 3 + 2

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