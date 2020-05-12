【練腹肌】實測健身板功效　李莉：我的腹肌好像着了火！

連月的疫情狀況，外出訓練難度大增，令家居健身成為有運動習慣港人今年的日常，然而在「土地問題」嚴重的香港家居環境中，加入什麼裝置？以什麼方法可以提高肌肉訓練的成效，亦成為不少人關注的課題。其中一個就是標榜可作過百訓練動作組合的Body Boss健身板，一件裝置配合阻力帶使用，腹肌、腿肌、胸肌、核心肌肉等等身體不同肌肉都可練到。 本月「齊動 LetZ Goal」的「五月激賞」亦會送出Body Boss健身板作為禮品，我們亦邀請了擁有長跑教練資格的藝人李莉（Lily Lee），分享3個試用Body Boss 2.0健身板作肌肉訓練動作，體驗它的功效。

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李莉健身板訓練動作，按圖放大：

弓步抬腿

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平板支撐抬腿

側腹轉向

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Lily用Body Boss健身板試做了3個針對腰、腹、腿肌肉為主的訓練動作。（鄭子峰攝）

適合收納存放的家居健身方案

Body Boss健身板算是一種較新穎的訓練裝備概念，它於2016年方於國際產品募資網站Kickstarter成功集資，將概念化為實物量產後，至今發展至第二代。

它主要的賣點是靠一塊健身板、像筋帶、橫桿等部件，或者加上房門等家居裝置，組合出過百組訓練動作，針對全身包括腹部肌群、核心肌肉、手臂、臂膀、背肌和大小腿等等不同部位的肌肉訓練。加上健身板最長的一面約76cm，所有配件加起來只有15磅，方便室內收納存放，因而受都市運動者歡迎。

Body Boss 2.0（網上圖片）

健身板增加肌肉阻力

身為長跑教練的Lily從日常的教學觀察中，發現很多學生都著重練跑或者儲里數方面，很多時反而忽略練體能或肌力訓練。但其實適當的肌力訓練，令肌肉更加強壯，一直都是提升長跑表現、防止受傷的法門；

為此她今次受邀嘗試使用Body Boss健身板，訓練弓步抬腿、平板支撐抬腿、側腹轉向3組有助提升跑步表現的動作，體驗它的成效。結果發現它的難度比相像中辛苦得多，像筋帶的阻力及至簡單的站立動作都需要付出額外力量，收緊腹部以保持平衡。做「平板支撐抬腿」後，更形容腹肌有「着了火」的感覺。因此她認為，如果對平日的徒手訓練強度不感滿足的運動者，加入以Body Boss健身板阻力訓練的話，的確能夠增加訓練強度，亦非常適合跑手使用，令腹肌、腿肌、核心肌肉等不同部位的訓練更有效率。

Lily認為健身板的難度比相像中辛苦得多。（鄭子峰攝）

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Lily長跑肌力訓練菜單，按圖放大：

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村上春樹跑步語錄，按圖放大：