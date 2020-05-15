消委會Power Bar報告　營養師：運動後補充蛋白質　4款達建議量

消委會抽取坊間買到的12款能量棒，比較營養及能量含量。很多人看到能量棒糖分高就認為不健康，可是運動會消耗體力，補給方可持續運動，所以糖分高不等於不宜進食。 長跑為例，大概持續跑90分鐘，就耗盡體內儲備。此時能量棒的營養，可以補充能量，支持身體繼續跑。今次消委會列明各款能量棒成分，正好讓大家參考，補給是否足夠。

消委會最新一期《選擇》月刊，調查之一以能量棒為主題，報告題為「能量棒及小食棒高糖高脂 小心越食越肥」，內文詳列12款能量棒的營養成分。報告中大部分產品的能量及糖分頗高，跑友進食時宜多加留意。高糖高脂食物固然容易致肥，過量進食其他食物都會引致肥胖，所以食得其所都很重要。

能量棒品牌眾多，跑友各有心水，除了合味，又有沒有細心研究補給能量的資料，是否適合你的需要。如耐力運動，身體持續消耗能量。註冊營養師杜怡琛建議，按照自身運動量和時間，進食以補給能量，「耐力運動1至2小時，每小時可補充30至60克糖分。持續運動多於2.5小時，每小時補充最多90克糖份。運動後要補充蛋白質，大約是15至25克，協助身體恢復」。

今次消委會報告，詳列12款能量棒的營養成分，當中4款蛋白質含量是15克以上，符合杜怡琛的建議。杜怡琛說：「多選擇含天然材料的食物，例如穀物、堅果和果乾，人造物料就愈少愈好」。

消委會測試12款能量棒，立即查看解構圖，了解能量棒提供的營養是否切合需要：

+ 8 + 7 + 6

運動能否減磅，往往比補給是否足夠，更受重視，所以註冊營養師杜怡琛提供一條簡易方程式，讓不同體重的人大概計算到自己跑步消耗了多少卡路里。

能量消耗（卡路里） = （0.0175 x METS （參照下圖表）x 體重 （公斤））x 運動時間（分鐘）

例如：配速4：39分鐘/公里，體重60公斤，跑步60分鐘：

（0.0175 x 13.5 METS x 60kg）x 60分鐘 = 850.5卡路里

配速為大約數值，只供參考。（01美術制圖）

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+ 6 + 5 + 4

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