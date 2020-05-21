落雨跑步防水防跣防臭七件事　推介前掌膠粒底跑鞋

近日天氣時晴雨，有的日子更有狂風雷暴。坊間沒有特別的跑步雨具，但下雨天外出跑步，有的裝備還是要放入袋中，方便練習及跑後紓緩。

天文台九天天氣預報。

不想被雨水耽誤訓練，長跑教練兼跑鞋店老闆楊肇麟（阿楊）給我們幾個貼士。

1. 記得戴帽

阿楊：「特別是戴運動眼鏡跑步的跑友，雨水會沾濕鏡片影響視線，帽子可幫忙阻擋雨水，十分有用。」

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2. 穿膠粒底跑鞋

阿楊：「如果雨天在運動場練跑圈練速度，我建議穿著前掌有膠粒底的跑鞋，『冇咁跣』，減少滑倒『拗柴』的風險。」

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3. 帶備風褸

阿楊：「雖然天氣炎熱，但每逢翻風落雨，溫度總會稍跌，加上練跑後消耗體力，怕凍的朋友不妨帶備薄風褸，以備不時之需。」

4. 帶後備襪

阿楊：「若打算練習後在運動場洗澡更衣才回家，除了衫褲，別忘記帶多對襪，這些小物件最易帶漏。」

5. 沖熱水涼

阿楊：「若不打算練習後在運動場洗澡換衫，就應選擇距離住所最接近的場地練跑，跑後立即回家沖熱水涼，因為雨天跑步有機會稍稍失溫，大家還是小心至上，稍一不慎隨時著涼感冒。」

6. 洗鞋

練跑後還要花精神洗鞋，的確很煎熬，但雙腳每一步都踏在地面上的雨水，極不衛生。阿楊教大家洗鞋六部曲，大家還是好好為跑鞋洗澡吧。

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如果真的工作和跑步累了，不想花時間手洗，網購洗鞋機還可以幫你手：

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同場加映：運動場、城門河畔、各區海濱等都是練跑熱點，若不習慣雨中跑步，但又不想躲懶，香港還有5處室內緩跑徑，讓大家輕抒步頭。不過5個地點未必與你的住處相近，這就要賭賭彩數了。

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