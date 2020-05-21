低中高價跑步手錶比拼　新牌子贏性價比　傳統品牌獲消委會認同

跑步需要什麼裝備？跑鞋一定是首選。次名呢？我以前沒有答案，現在會答智能手錶。 跑步涉及距離、心率和時間等，智能手錶配合手機應用程式，更能分析數據，簡單至比較每月里數，複雜至評估運動能力水平都有。 今篇分高、中、低價，介紹3款手錶，跑友可以按自己需要選擇合適錶款，達到物盡其用。

Amazfit Stratos 3：新晉跑錶 性價比高

新運動手錶牌子要打入市場不是易事，2015年才創立的Amazfit，最近引起跑手關注。

Amazfit Stratos 3可以計算跑手步距。（區嘉俊攝）

Amazfit第一件產品是健康手環，然後發展到跑步機和運動服裝，今次兩款手錶T-Rex和Stratos 3，都是親民價級別，只售一千多元。Stratos 3規格優勝，續航力達14天，運動模式有80種，亦能測試心率，屬於性價比高之選。如果是初學者，想得到一些跑步數據但又不想花太多錢，Stratos 3或許適合你。

Garmin 645 music：隨意下載 音樂伴行

Garmin手錶會顯示步距和觸地時間，並評估狀態，645 music還可以透過電腦下載約500首歌，音樂系統與KKBOX等串流樂體有聯繫。這些功能別的牌子不常提供，所以價格走在中位。

Garmin 645 music游泳距離都計算到。(區嘉俊提供）

不過藍芽耳機不包含在手錶套裝，跑友要另外購買。

Garmin手錶早期就測試到心率，所以佔了先機，很多跑手習慣其介面和手機應用程式，所以換錶都換同一牌子。香港大概只有Apple Watch能媲美吧？

Polar Vantage V：測量心率準確 獲消委會認同

Polar Vantage V售價高於3,000元，價格無疑偏高。今年1月，消委會《選擇》月刊測試11款智能手錶，僅有3款全部量度心率項目中偏差不超過10%，Polar Vantage V正是其中之一，而且錶底有電極感應器，置於生物上才會運算心率，如果手錶鬆脫，都不會計算。

Polar Vantage V的續航力是40小時。（區嘉俊攝）

Polar Vantage V是罕有計算功率的手錶，當配速相同，功率愈低，跑步效率就愈高。如果跑手改善跑姿，持續測量功率就會發現功率數值降低，所以功率可用於心率以外，測量運動表現的指標。

準確測量心率和計算功率，只是Polar Vantage V其中一些特點，如果願意花多點錢買智能手錶，就要更了解和善用錶的各項功能。

3款跑錶各有所長，按圖細看它們的功能：

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消委會測試12款能量棒，立即查看解構圖，了解能量棒提供的營養是否切合需要：

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運動前後飲食有什麼要注意，不妨參考以下圖片：

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