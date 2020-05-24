樓梯跑手・跑樓梯跑到巴黎　握住扶衝上悉尼塔︱跑手接龍二・115

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「黑仔跑手」黃子圖留給「樓梯跑手」楊鎧駿的話是：「好多人以為跑樓梯同普通跑步比賽一樣，其實好大差別，贏得比賽並唔係僥倖，所以應該對自己更加有信心，繼續加油！開拓香港跑樓梯的年輕選手！」

每年ICC（香港環球貿易廣場）都會舉辦跑樓梯比賽，由8樓跑到100樓，合共2,120級樓梯。2016年，我聽教練指示參賽，意外奪冠，一年內去了法國、英國、澳洲和菲律賓參加巡迴賽，全球總排名第5，成績不俗吧？但別以為我很喜歡跑樓梯，因為跑樓梯真係好辛苦、好辛苦、好辛苦。

第一站法國，當年楊鎧駿（中）未夠18歲，要鏡頭後的哥哥陪伴他，才可出發去法國。（受訪者提供）

當年，陳家豪教練與我們一起跑山 ，我的速度不是前列，在延綿不斷的上斜路段，竟能緊隨其後，跑在隊友前方，教練見我上斜能力比平路強，建議我參加跑樓梯比賽，沒想到第二次參賽就奪冠，更得到夢寐以求的獎品，就是世界巡迴賽資格，連機票和住宿！

可以衝出亞洲，頓時覺得辛辛苦苦跑樓梯有價值，因緣際遇跑過多個國家，最難忘就是法國和澳洲。

法國Tour First是我的第一站，它由兩棟摩天大樓組成，這是巴黎第二高建築物，高度僅次於菲爾鐵塔。建築物到底有多高，沒有太多人在乎，但對我很重要，只因我要跑上去呀！

跑樓梯長有長跑法，短有短跑法，這條樓梯要用長的跑法，就是前段不能太快，中段不能慢，後段「捱埋佢」。簡單來說，就是留前都很難鬥後，鬥到尾要靠意志力。我用跑400米的意志力捱，但不是捱一分鐘，是捱十多分鐘，未到一半路程已忍不住叫喊，掙扎再掙扎，才能抵達終點。

楊鎧駿(右）感謝教練陳家豪（左），他知道自己不是最好的學生，不夠自律，但家豪對他不離不棄。（受訪者提供）

比賽事小，旅遊事大，未滿18歲就能歐遊很難得，我是一名跑手，自然用雙腳遊世界，試過跑在塞納河兩旁，欣賞巴黎的舊建築。許個國家，無論在大廈往下看，還是走在街道，巴黎景色都是最美，很多國家都愛起新建築，其實旅客愛看舊建築，新舊交融才是最吸引。

另一個難忘地方是澳洲的悉尼塔（Sydney Tower），它高250米，高度約是四份一個大帽山，特點是樓梯很窄，而且是迴轉式，兩邊都握到扶手，這一點很重要，關乎樓梯比賽特點。

在澳洲悉尼的比賽，楊鎧駿形容跑手來自不同國家，英文大多不好，大家都很想和盡力溝通。（受訪者提供）

跑步與跑樓梯不同，一項是向前，一項是向上，跑樓梯要接連快速高抬腳，兩腿痠軟得很快，所以有扶手借力能增強耐力。悉尼塔是唯一一場比賽，兩邊都握到扶手，不止用腳力，還能用手力，所以捱得耐些。當然，有跑手想超越你就要鬆開手讓路，我試過在比賽超前跑手，但可免則免，皆因要用爆炸力加速，先走到外圍超越對手，再回到內圍握扶手，十分費力。

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跑樓梯的疲倦感遠比跑10公里強勁，肌肉痠痛的感覺與短跑相近，但痛都要繼續跑，雖跑過很多樓梯比賽，但現在回想起都會覺得倦。

跑樓梯恍似是我的代名詞，其實最喜歡還是跑步，歸根究底我是一名跑手，而且曾是3000米障礙賽香港隊代表，沒有跑步就不會跑樓梯，亦升不到大學，所以大家談起我時，請記得我不單是樓梯跑手，還是一名長跑選手。

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