Nike跑鞋︱Alphafly Next% 在港定價2300元　零售版與原型有分別

Nike Air Zoom Alphafly NEXT%肯定是近年最具爭議的「神鞋」，肯尼亞跑手傑祖基以之打破人類2小時馬拉松極限，引發無數爭論。 「神鞋」終於登陸香港，品牌的特選會員6月2至4日可優先購買，6月4日公開發售。品牌公布消息指，傑祖基於Sub 2一戰穿著的是Alphafly「原型」。零售版跟原型有何分別？

Nike Air Zoom Alphafly NEXT%的「前世今生」，堪稱馬拉松界近年大事。不過跑友最關心的，或許只是發售詳情？

公開發售日期：6月6日 特選Nike會員發售日期：6月2日至6月4日 售價：$2,299 官方網站：NIKE.COM 零售店：崇光百貨4樓402舖

Nike Air Zoom Alphafly NEXT%將於6月6日在港公開發售。（Nike提供）

日本於3月公開發售時列明認購條件：跑手需於指定日期登記認購，NIKE會檢視登記者在跑步應用程式「NRC」的數據，翻查2018年2月27日至2020年2月27日的紀錄。男跑手必須具備全馬快於2小時50分的紀錄，女跑手則為3小時40分以內。

記者向香港Nike查詢詳情，官方表示除了特邀跑手優先訂購，公開發售以先到先得為準。

傑祖基去年10月於維也納打破2小時馬拉松極限，穿的是 Air Zoom Alphafly NEXT%原型，卻引起軒然大波。（資料圖片；路透社）

關於「神鞋」爭議，傑祖基穿著Nike Air Zoom Alphafly NEXT%跑出1時時59分40秒跑畢42.195公里，只是導火線。由第一代的Vaporfly 4%到第二代NEXT%，Nike跑鞋堪稱雄霸世界。這系列跑鞋內藏碳纖板，中底採用彈力超強的泡棉。多位世界級跑手穿著後勝出大賽，更多次大幅推前馬拉松戰績。傑祖基打破紀錄前，已有約20名跑手去信國際田聯（World Athletics，前稱IAAF），要求徹查跑鞋是否符合條例，指該些跑鞋毀掉長跑運動，又稱「不欲與不公平的選手繼續作賽」。

Sub 2之後，連串事件終於「爆鑊」。國際田聯（World Athletics，前稱IAAF）於今年1月31日通過修例限制跑鞋設計，訂明鞋底厚度不得超過40毫米、鞋底不得附有多於1塊板或片等。Nike隨即回應田際田聯，表明今夏將會發售Alphafly NEXT%。

按圖逐格睇Nike Air Zoom Alphafly NEXT%：

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綜合官方發佈，Nike表示傑祖基去年10月跑出Sub 2時，穿著的是Nike Air Zoom Alphafly NEXT%的原型，意味着零售版本與真正「神鞋」有別。外界普遍認為，傑祖基版本的Alphafly NEXT%，中底厚度超過40毫米，中前掌用上4塊緩衝墊及3塊碳纖聚合物料等。根據Runner’s World資料，零售版Alphafly NEXT%男裝US 8.5尺碼，鞋底厚度為39.5毫米，符合國際田聯規例。Nike沒有透露Alphafly NEXT%的結構細節，只公布了3個關鍵組件：

這些部件都是Alphafly NEXT%的上一代Vaporfly NEXT%的進化版。鞋面則使用全新的Atomknit，透氣度更高。

對於「凡人」跑手，當然不用穿著傑祖基版本的NEXT%。畢竟此系列的跑鞋對跑手本身要求極高，平常沒有鍛煉肌力、跑步水平未達高水準，難以駕馭這些跑鞋，更有機會受傷。跑手緊記留意自身水平，慎選跑鞋。

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