龍蝦灣︱情侶勉強行山無幸福　細數打卡變分手的靚景｜Hikipedia

拍拖最幸福的事，莫過於與伴侶有共同嗜好，一起做喜歡的事。 看到人家在社交平台放閃，分享行山合照，羡煞旁人。於是不少山友多少都會幻想「導」另一半上山，從半哄半騙拉着他們行山開始，繼而買齊全套行山裝備送給另一半，終極目標就是為引誘他們上山，卻不代表一定「收成正果」…… （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

龍蝦灣路線資料簡介（按圖放大）：

最近台灣山界熱傳一場因行山而起的情侶糾紛，有男子看到一個KOL在Instagram上載即日來回單攻「北大武山」的照片，覺得風景優美，路程看似輕鬆，故帶同女友上山。怎料路線完全超出女友能力範圍，一邊行一邊埋怨，還差點吵到分手！

還是跟志同道合閨蜜一起上山最快樂。

按圖看清路線、沿途風景▼

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這個山界熱話令我回想一段拉着男友去爬山的經歷，利申：當日我絕非帶男友去挑戰如武山般接近3,000公尺的高山。他跟我不一樣，他素來不太喜歡戶外活動，那時特意精挑細選了一條難度較低，卻有靚景的龍蝦灣郊遊徑，心想：「郊遊徑嘛，難極有個譜，應該很難出事吧？」我還盛意拳拳準備小吃和水果，打算行山後到旁邊的風箏場野餐，享受悠閒下午。男友見我興致勃勃，只好答應。

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男友素來不太喜歡戶外活動，所以特意精挑細選了一條難度較低，卻有靚景的龍蝦灣郊遊徑。

接下來下山的路段才真正出事。我們上午11時左右出發，去到大嶺峒觀景台，已差不多正午時分。雖然當時還未吃端午節五月糭，但龍蝦灣郊遊徑沿途基本上都毫無遮擋，烈日當空下，氣溫差不多攝氏30度，男友不禁被曬到「燥底」……

落山的路段主要是沙石路。

火上加油的是，落山路段主要是沙石路，不算陡峭，對我們這些經常行山的人自然沒有難度，但對較少上山的人而言，就不那麼輕鬆了。雖然男友未至於在落山路段發火，但「黑面」難免，因為他原本預計這條郊遊徑是鋪設良好的山徑，像香港仔水塘、青衣自然徑那種。

結果，男友一直黑着臉，我們下半程就在靜悄悄的氣氛中默默下山。到了龍蝦灣郊遊徑終點騎術學校附近的風箏場，本來打算愉快野餐，不過眼見男友心情欠佳，當然不攻再提野餐，多走大約20分鐘直接返回馬路就離開，我連話都不敢多說，也沒有看風景的心情，更遑論嚷着要拍照打卡呢。

一條路直接登頂也很輕鬆。

總結這次龍蝦灣郊遊徑經歷，由本來成功遊說男友一起上山，還覺得很有滿足感，到後來細心回想，才覺悟有些事情不能勉強，當時就不應叫男友跟自己上山。再者，每人體能不同，我覺得容易，不等於其他人也能應付，像我男友這類幾乎沒怎麼上過山的人，對於路線難度，根本沒什麼概念。

「導」另一半行山不是問題，但出發前卻必須溝通清楚，讓對方了解難度。

如果有類似情況，出發前的溝通實在很重要，一定要讓對方了解路程的難度。我呢？後來也發覺跟志同道合的人行山更開心，亦慶幸有我最親愛的閨蜜一起上山，我倆雖然經常吵吵鬧鬧，卻總是享受一起發掘新山徑、挑戰高難度路線、打卡上載到社交平台的經歷，其實已是另一種放閃吧。

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香港還有很多知名的行山「打卡」熱點，看起來好像輕鬆又漂亮，但其實「暗藏殺機」。出發前還是先做足資料搜集以及衡量自己的能力，不要「人行亦行」地跟男、女朋友去，白白增加情變風險。

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis